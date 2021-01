ER DET JUL? IGJEN?!: Robert De Niro i «I krig med bestefar». Foto: Ben Rothstein / Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «I krig med bestefar»: Måtelig morsom

... til den slutter å være det.

FAMILIEFILM/KOMEDIE

«I krig med bestefar» («War With Grandpa»)

USA. 6 år. Regi: Tim Hill

Med: Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley, Christopher Walken, Jane Seymour, Cheech Marin

Peter (Fegley) er 12 og sliter med alt det 12-åringer sliter med, inkludert en fjern storesøster og en eldre bølle på skolen. Men han har i alle fall et innmari fint gutterom, med en svær datamaskin som sitt pumpende hjerte.

Det vil si: Han hadde. Bestefar Ed (De Niro), som nylig mistet bestemor, er nemlig på vei inn i familiens bolig. Han overtar Peters rom, og det betyr at Peter må flytte opp på loftet. Ikke populært.

«KRIG ER HELVETE»: Oakes Fegley og Robert De Niro i «I krig med bestefar». Foto: Ben Rothstein / Norsk Filmdistribusjon

Jo da. Peter og Ed er glade i hverandre og alt det der. Men dette betyr uansett krig. Det begynner i det små, med at de to vekker hverandre på nattetid og slike smålåtne ting. Men det utarter, ja.

«I krig med bestefar» er en slik «familiekomedie», all american-style, som det i grunnen ikke lages så mange av lenger. Det kan være mange grunner til det, ikke minst at slikt føles fryktelig gammelmodig i våre dager.

De Niro er, som alle vet, en fornøyelig «deadpan» komiker («Midnight Run», 1988!!!). Her gjør han «Slekten er verst» (2000)-greia igjen, om enn i langt mer godmodig form – og fullstendig på autopilot. Men han er nesten alltid verdt å se, selv når han ikke gidder anstrenge seg.

«SE SÅ FORELSKEDE DE ER»: Uma Thurman og Rob Riggle i «I krig med bestefar». Foto: Ben Rothstein / Norsk Filmdistribusjon

Rob Riggle, som den kuede faren i huset, er også han en rutinert komiker. Uma Thurman er ikke det, men gjør ikke skam på seg av den grunn. Pluss for små gjesteopptredener av Christopher Walken – mer «Christopher Walken» enn noensinne – og Cheech Marin.

Problemet er egentlig at det er vanskelig å fatte sympati for en drittunge, altså Peter, som legger all sin energi i å gjøre livet til en gammel mann så surt og vondt som mulig. Fullt så sadistisk som «Hjemme alene» (1990) blir «I krig med bestefar» ikke. Men man får ikke nødvendigvis en god smak i munnen av dette her.

GAMLE LURINGER: Cheech Marin, Robert De Niro, Jane Seymour og Christopher Walken i «I krig med bestefar». Foto: Ben Rothstein / Norsk Filmdistribusjon

Jo, mens jeg husker det, et annet problem: Det som i løpet av de første 30–40 minuttene føles som en ålreit, om enn ekstremt forutsigbar og glatt «komedie for hele familien», blir, etter at disse 30–40 minuttene er forløpt, relativt uutholdelig.

«Krigen» mister all dynamikk, man slutter å bry seg om begge partene og de visuelle slapstick-vitsene degenererer til ansikt-i-bløtkaken og tre-faller-over-hus nivå.

Og det over toppen-sentimentale siste kvarteret? Åh blæh.