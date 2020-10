PÅ RØMMEN: Maxim Lapunov og kjæresten hans i «Welcome To Chechnya». Foto: Tour de Force

Filmanmeldelse «Welcome To Chechnya»: En pågående forbrytelse

Forfølgelse i Putins bakgård.

DOKUMENTAR

«Welcome To Chechnya»

USA. 15 år. Regi: David France

Med: Maxim Lapunov, Olga Baranova, David Isteev

«Vi har ingen homofile her», uttalte Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov i 2017.

En overdrivelse, men det er etter hvert blitt klart at Kadyrov har vært villig til å sette makt bak egen «ønsketenkning»: Tsjetsjenske lesbiske og homofile har i flere år vært gjenstand for de rene pogromer i sitt hjemland.

Disse synes langt på vei å være sanksjonert – eller i det minste aktivt ignorert – av den russiske føderasjonens sterkeste mann, Vladmir Putin.

AKTIVIST: David Isteev i «Welcome To Chechnya». Foto: Tour de Force

«Welcome To Chechnya» (hvorfor har den ikke fått en norsk tittel?) bringer oss i nærkontakt med denne folkeforfølgelsen. Vi møter homofile mennesker som må smugles ut av sitt eget land, enten alene eller sammen med kjærester og familie. Vi møter aktivistene som risikerer sine liv for å hjelpe dem.

En av de forfulgte er Anya, en ung lesbisk jente som har fått følgende valg: Enten ha sex med sin onkel, eller bli angitt til myndighetene av ham. Om hun velger det siste, vil hun bli torturert og henrettet.

AKTIVIST: Olga Baranova i «Welcome To Chechnya». Foto: Tour de Force

En annen, vi kjenner ham først som Grisha, er en 30 år gammel mann som har vært i et fast forhold i over 10 år. Da han rømmer, er det sammen med hele familien: Den gamle moren, søstrene, barna deres. De kan ikke bli igjen i Tsjetsjenia. Myndighetene går etter de homofiles familier også.

Vi får være med på prosessene idet fluktruter planlegges og utreisevisum rekvireres. Vi blir kjent med aktivistene David Isteev og Olga Baranova. Sistnevnte bestyrer et krisesenter i Moskva, der de jagede kan oppholde seg i kortere perioder før de må utenlands for å søke asyl.

PÅ RØMMEN: Maxim Lapunov og kjæresten i «Welcome To Chechnya». Foto: Tour de Force

Vi blir vitne til selvmordsforsøk og korrupte rettssaker, og får lære at uretten er lik for alle: Zelim Bakaev, en kjent popstjerne, «forsvinner» (den rådende teorien per 2020 er at han ble henrettet av myndighetene). Vi får se Kadyrov uttale, i et TV-intervju, at homofile «er djevler, de er ikke mennesker».

Vi får vite at Grisha egentlig heter Maxim Lapunov, den første som står frem for å gi forfølgelsene et ansikt. Vi får inntrykk av at veien frem til noe som kan minne om rettferdighet, er lang.

LANG VEI Å GÅ: Olga Baranova i «Welcome To Chechnya». Foto: Tour de Force

Å se «Welcome To Chechnya» er som å bli sluppet rett i et spesielt ubehagelig spiondrama. Følelsen av at noe står på spill, er akutt – simpelthen fordi alt står på spill. Regissør France benytter seg av skjult kamera for å dokumentere uhyrlighetene, og har utstyrt de utsatte med «digitale ansikter» for å ikke avsløre identiteten deres.

Det er en sjokkerende fortelling om en pågående forbrytelse som mange av oss, undertegnede inkludert, vet lite eller ingenting om. «Welcome To Chechnya» er produsert av HBO og dukker sikkert opp på TV om ikke lenge. Men se den gjerne på kino, og betal Amnesty-kontigenten i tide.

