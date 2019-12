HOVEDPERSONENE: Kunstner Barbora Kysilkova ble venn med Karl-Bertil Nordland, tyven som stjal kunstverkene hennes. Foto: Kristoffer Kumar

Norsk film til prestisjetung festival: – Blir helt svett!

For første gang noensinne er en norsk-regissert kinodokumentar invitert til Sundance.

Nå nettopp

I slutten av januar 2020 avholdes den årlige filmfestivalen Sundance i Utah i USA.

For første gang skal festivalen vise en norsk-regissert kinodokumentar, når Benjamin Rees film «Kunstneren og tyven» får sin premiere.

– Dette er det største som kunne ha skjedd for filmen, sier en oppstemt Ree.

les også «Magnus»-filmen hylles unisont

– Blir helt svett

Onsdag fikk Ree beskjed om at filmen skal vises på selve åpningsdagen av festivalen.

– Dette var en stor overraskelse på alle mulige måter. Selv om jeg selvsagt er kjempeglad, er det også ekstremt nervepirrende. Jeg blir jo helt svett, ler han.

I filmhumør? Se Rees prisvinnende dokumentar om Magnus Carlsen (+)

Han peker på at flere av verdens beste filmer har blitt vist på samme festival, deriblant Oscar-vinnerne «Searching for Sugar Man» og «Man on Wire».

– Med andre ord kommer filmen vår til å bli vurdert med de mest kritiske øyne. Men det er selvfølgelig kjempegøy, og jeg er veldig stolt. Jeg har hatt en drøm om å få vise frem en film på Sundance helt siden jeg var liten.

FILMTRIO: Filmregissør Benjamin Ree (høyre), her sammen med filmens hovedpersoner Karl-Bertil Nordland og Barbora Kysilkova. Foto: Benjamin Ree

Et uvanlig vennskap

Rees film handler om kunstneren Barbora Kysilkova, som får frastjålet to verdifulle malerier på et galleri på Frogner i Oslo.

Politiet finner tyven, men ikke kunstverkene. Barbora oppsøker rettssaken i håp om å finne ledetråder, men ender i stedet opp med å spørre tyven om hun kan male ham. Dette blir starten på et helt uvanlig vennskap, og dokumentaren følger den utrolige historien over tre år.

les også Miley Cyrus om norsk regissør: – Vi ble veldig nære venner

Produsent Ingvil Giske i Medieoperatørene sier i en pressemelding fra Norsk Filminstitutt at festivalen gir en uvurdelig oppmerksomhet for filmen.

– Det er hard konkurranse om seerne, publikum får og forventer film av høy kvalitet, og en plass på Sundance er et kvalitetsstempel som gjør at folk blir nysgjerrige, sier hun.

Ree forteller at hele teamet bak dokumentaren skal reise til Utah for filmfestivalen.

VGTV-samarbeid

Regissør og manusforfatter Benjamin Ree er utdannet journalist, og har tidligere laget dokumentarer og reportasjer for BBC, Reuters, NRK og VGTV.

les også Se dokumentaren «Matangi/Maya/M.I.A.»: Pop-ikonets traumatiske historie

Han er i dag fast ansatt i VGTV.

Kunstneren og tyven vises i konkurranse-programmet for utenlandsk dokumentar med elleve andre dokumentarfilmer.

Filmen er en co-produksjon med VGTV og får sin norske kinopremiere våren 2020.

Publisert: 04.12.19 kl. 22:02

Mer om