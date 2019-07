DEN GANG: Diego Maradona hylles etter at Napoli sikret seg sin første tittel i mai 1987. Foto: Meazza Sambucetti/AP/Shutterstock /

Lagde film om Maradona: Bekymret for helsen hans

CANNES (VG) Asif Kapadia har laget film om den levende fotballegenden Diego Maradona (58). Det var langt fra lett.

Den britiske regissøren har tidligere vunnet Oscar for dokumentaren om Amy Winehouse, og vant en BAFTA for «Senna». Han avslutter portrett-trilogien med «Diego Maradona» – denne gangen om en legende som fortsatt lever.

MØTE: Et av møtene mellom Asif Kapadia og Diego Maradona i Dubai. Foto: Selmer Media

– Det er vanskeligere! Mer tidkrevende. Det er mer å fortelle, flere hendelser og mer – jeg vil faktisk si nesten for mye - drama. Han har heller aldri pensjonert seg. Så hver gang du tror du har en slutt, gjør han noe som vender det hele på hodet. For meg var det en utfordring, sier Kapadia til VG.

Vi møter ham på filmfestivalen i Cannes i forbindelse med verdenspremieren på «Diego Maradona». Hovedpersonen selv skulle egentlig ha vært til stede, men han avlyste – ikke helt uventet om en skal tro Kapadia.

«Diego Maradona» * Dokumentarfilm av Asif Kapadia * Har norgespremiere 5. juli. * Bruker arkivopptak, intervjuer med Maradona, hans nære og samarbeidspartnere samt ikke tidligere vist videomateriale. * Danner sammen med «Senna» (2010) og «Amy» (2015) en trilogi. * Kapadia har sagt at «Senna» er en heltefilm, «Amy» en musikal og dette en gangsterfilm. Vis mer vg-expand-down

– Helt til siste minutt hadde jeg håpet vi kunne få ham hit og vise ham filmen, men det var flere ting: Han var opptatt med å trene et lag som var nær ved å kvalifisere seg til opprykk, men tapte i finalen. Da var han nedfor på grunn av det, og så sa teamet hans at han ikke kunne komme fordi han måtte ha en skulderoperasjon. Det visste jeg ikke om. Men han kunne ikke komme, sier regissøren.

– Så han har ikke selv sett filmen?

– Nei, jeg har prøvd å vise den til ham, men …

I CANNES: Regissør Asif Kapadia presenterte filmen i Cannes 20. mai. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

Kapadia tar en pause og forteller:

– Dette gir deg en smakebit av «jakten på Diego»: Han bodde i Dubai. Jeg gjorde alle intervjuene med ham i Dubai, så det burde være enkelt. Jeg spurte om jeg kunne komme dit og vise ham filmen, men da svarte han at nei, de skulle flytte til Hviterussland. Da vi spurte hvor i Hviterussland, sa de «Nei, nei, vi kommer til å være i Colombia». Så sa de at han skulle jobbe under VM, så de kunne gjøre det i Moskva. Jeg sa at det burde være en mer rolig anledning. Da fikk jeg beskjed om at han kom til å være i Argentina, og jeg sa jeg kunne komme dit. Vi booket billetter, men to dager før avreise fikk jeg en telefon med beskjed om at han var dratt til Mexico. Så vi har ikke fått tak i ham. Og jeg må sette meg ned med ham og se filmen sammen med ham, og det har ikke skjedd så langt. Men vi skal prøve igjen!

Dette var i slutten av mai. Det vites ikke om Maradona har sett filmen siden, men i juni ble det klart at han trekker seg fra jobben som trener i Mexico, ifølge AAP på legens anbefaling.

– Vi hører mange historier om Maradonas helse. Var du du bekymret for helsen hans underveis?

pullquote – Ja, selvfølgelig! Det er alltid en historie om at det går skikkelig dårlig. Og det er kjernen av hans historie. Mannen som har skrevet biografien hans sier Maradonas historie handler om kontinuerlig død og gjenoppstandelse: Det er helt over. Så er han tilbake. Så er han genial. Så er han en katastrofe. Så er han tilbake, så er han død. Så går det helt bra med ham. Han forvirrer deg. Det er som å prøve å spikre fast gelé til veggen!

PROBLEMER: Maradonas kone Claudia (t.v) og stjernen på Logan flyplass i Boston 1994, etter at Maradona ble suspendert fra VM av FIFA etter å ha testet positivt på en dopingtest. Foto: EPA/EORGES GOBET

Det var ikke enkelt å få til intervjuene med Maradona, heller. Kapadia forteller om en tur til Dubai som etter flere dagers venting kun endte i et møte på fem minutter der de tok et bilde, før han fikk til det første intervjuet rundt ett år senere. Han forsto at han ikke kunne følge fremgangsmåten på de andre dokumentarene, der han gjennom mange intervjuer på opptil fem timer langsomt bestemte seg for hva som var historien.

– Her kunne det ikke fungere sånn. Her måtte jeg vite hva jeg vil spørre om, og få spørsmålene oversatt. Da mister du halve vinduet ditt på grunn av oversettelsen, så jeg måtte være mye mer direkte og finne ut hva han husket og ikke husket. Jeg måtte få hans versjon av historien, andres versjon og hva jeg har sett – og så kryssjekke alt sammen, sier Kapadia.

HYLLET: En scene fra et av de flere tusen timene med råmateriale som er blitt «Dieago Maradona». Her løper stjernen ut på San Paolo stadium i Napoli. Foto: Alfred Capozzi / Selmer Media / HBO via AP

Det gikk ofte lang tid mellom hver gang de fikk til å møtes.

– Noen ganger når jeg kom tilbake etter et halvt år lurte jeg på om jeg måtte starte på null igjen, eller om han husket at jeg er fyren som lager film om ham. For han snakker med så mange folk, er i en viss alder og kroppen hans har vært gjennom mye. Jeg var aldri sikker på om han husket meg eller ikke, forteller regissøren.

Produsentene fikk til en avtale som sikret dem visningsrettighetene til mange tidligere upubliserte opptak av fotballstjernen. Hvor mye materiale de måtte loggføre og sortere er regissøren usikker på. I intervjuer har det stått 500 timer med råmateriale.

LEGENDE: Maradona for Argentina mot Englands målvakt Peter Shilton 22. juni 1986. Det ble Maradonas første av to mål i VM-kvartfinalen i Mexico City. Foto: El Grafico, Buenos Aires via AP

– Det ble tusenvis av timer totalt på denne filmen. Maradona har hatt et langt, innholdsrikt liv. Jeg har også lest at det var 500 timer, men jeg tror produsenten sannsynligvis fant på det tallet. Jeg spurte min assisterende klipper hvor mye data vi hadde, og han sa 2,2 terabyte. Det er digitalt, men det var mye! Det tok oss tre år, påpeker Kapadia.

– Er du bekymret for hvordan Maradona vil reagere på filmen?

– Ja og nei! Det kan være mye der han aldri har sett før. Det er stoff fra storhetstiden hans, da han var genial. Det er mye av barna hans. Det er noen tøffe ting der også, og det er óg en del av livet hans. Jeg tror det vil bli ganske følelsesbetont for ham å se den. Men jeg håper han vil se den og tenke «Ja, jeg gjorde alt det der».

