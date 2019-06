LEGENDARISK: Olivia Newton-John, her på en veldedighetsgalla i L.A i fjor, vil for alltid huskes som Sandy i «Grease» fra 1978. Foto: AP og fra filmen

Olivia Newton-John selger ikonisk filmantrekk

Olivia Newton-John (70) har bestemt å kvitte seg med skinnhabitten hun trollbandt kinopublikum med for over 40 år siden.

Det sexy antrekket filmstjernen og sangeren bar i avslutningsscenen i klassikeren «Grease» i 1978, går under hammeren på en auksjon i november.

Det melder auksjonshuset Julien’s Auctions, som opplyser at over 200 av Newton Johns egne filmklenodier og personlige eiendeler skal skifte eier for en god sak.

Den britisk-australske stjernen ønsker å donere pengene fra salget til sitt eget kreftbehandlingssenter i Australia, Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre i Melbourne.

70-åringen har selv kreft, en diagnose hun fikk for første gang i 1992. Den gangen var det brystkreft. I 2013 fikk hun igjen sykdommen – i skulderen. Begge gangene tok behandlingen knekken på kreftcellene.

Nå er superstjernen på nytt i gang med behandling, etter at legene for snart to år siden påviste en ny svulst i ryggraden hennes. Hun har imidlertid uttalt at hun er ved godt mot, og at ryktene om hennes «nært forestående bortgang», er betydelig overdrevet.

Skinnjakken og buksen skal auksjoneres bort separat, men auksjonshuset spår at de to plaggene til sammen kan gå for opp mot 1,7 millioner kroner.

Newton-John selger også den rosa gallakjolen hun bar på filmpremieren, filmmanuset hun leste fra, samt to av antrekkene hun brukte tidlig på 80-tallet da hun reklamerte for albumet «Physical». Fans har også muligheten til å sikre seg mange klær fra «Xanadu»-filmen i 1980.

Auksjonen finner sted i Beverly Hills i California 1. og 2. november, men den vil være tilgjengelig for alle på nett.

Publisert: 20.06.19