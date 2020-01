MYTISK: Nat Wolf som Eric i «Torden». Foto: Lars Olav Dybvig, Nordisk Film Distribusjon

Fra Hollywood til norsk superheltfilm

André Øvredal (46) har laget skrekk i Hollywood. Nå leverer han storslagen norrøn fantasy i en liten norsk bygd.

«Trolljegeren»-regissøren er ikke ukjent med å bruke erkenorske myter. Etter en sving innom skumle amerikanske filmer, er han nå tilbake med en norsk film, men på engelsk.

Fakta «Torden» * Norsk fantasyfilm med premiere 28. februar * Skrevet og regissert av André Øvredal * Med: Nat Wolff, Iben Akerlie, Per Frisch * Handler om en norskamerikaner med overnaturlige krefter * Budsjett på 56 millioner kroner. * Solgt til blant annet USA, Latin-Amerika, Japan, Kina, Korea, Russland, Tyskland og Frankrike

«Torden» handler om norskamerikaneren Eric som blir mistenkt for drap i Odda, men som muligens bare har noen merkelige overnaturlige krefter. Nat Wolff spiller Eric, mens Iben Akerlie spiller psykologen Christine som kommer i kontakt med ham.

Superhelt på norsk

Øvredal har selv kommet opp med historien og manus, men har hatt noe hjelp til endelig utforming av manuset.

NORSK: Øvredal forteller at filmen er solgt internasjonalt og at det har vært en del av finansieringen av filmen. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Er dette en superheltfilm?

– Det ligger absolutt en superheltfilm og murrer under der, men det er forhåpentligvis ikke den filmen du forventer. Målet er å skape noe som er litt av det du forventer: Det er jo spektakulært og mye action, men at det er en historie som har sider du ikke forutser. Det er alltid det vi strever etter: Å lage noe nytt du ikke har sett før, sier han.

I traileren for filmen sees lynnedslag i fleng, og de fleste snakker engelsk. Men regissøren er ikke redd for forveksling med «Thor» eller Marvel.

– Dette er jo en film som er veldig nedpå, jordnær, norsk og veldig nordisk i sitt tonefall, i motsetning til Marvel som dyrker superheltene på en helt annen måte. «Torden» er mer i samme landskap som «Chronicle», «Unbreakable» og disse mørke superheltlignende filmene. Men det som er gøy, er at det er spektakulære hendelser som foregår i en liten norsk bygd i motsetning til i New York. Det gjør forhåpentligvis filmen per definisjon litt unik. Og jeg føler vi har laget en veldig, veldig norsk film, selv om den er litt engelskspråklig.

Usynlig motspiller

Ifølge produsent John Einar Hagen var budsjettet på 56 millioner, hvorav 9 millioner gikk til visuelle effekter.

– Det er enormt mye spesialeffekter i filmen. Det er helt fra helt subtile ting som du nesten ikke ser, til enorme scener med lynnedslag. Vi har brukt veldig lang tid på å lage effektene og det har vært enormt ressurskrevende. Det er derfor filmen er en litt dyr norsk film, sier Øvredal.

FRA SKREKK TIL FANTASY: Iben Akerlie var nylig å se i «De dødes tjern», og kommer nå i «Torden». Foto: Mattis Sandblad, VG

Akerlie måtte jobbe med både spesialeffekter og dialog på engelsk for rollen.

– Jeg kan jo engelsk, så det var et godt utgangspunkt. Det føltes nytt for meg, men ganske raskt ble det en del av jobben, forteller hun.

Spesialeffektene syntes hun var vanskeligere å venne seg til.

– Det er merkelig å spille mot ting man ikke ser, og man føler seg dum først, men man blir merkelig nok også vant til det. Det er superteit, så blir det seriøst, og så gjør man jobben. Det utfordrende med det er å koordinere med de andre skuespillerne. Det er på en måte dansing, vi må koordinere at vi ser på samme lyn som ikke er der. Det er veldig mange utfordringer med det, men det er også veldig, veldig gøy, konkluderer hun.

Hørte ikke noe på halvannet år

Hun var ikke i tvil om at hun ville være med på prosjektet – hun syntes det var storslått og ville jobbe med Øvredal, men lenge trodde hun det ikke ble noe av.

SUPERKREFTER: Nat Wolff («Paper Towns», «The Fault in Our Stars», «Semper Fi») som Eric i en scene i filmen. Foto: Nordisk Film Distribusjon

– Det har vært en lang prosess. Jeg var på casting til det og så en brosjyre med bilder og hele prosjektet presentert. Det var kanskje fantasy-elementene jeg sperret øynene opp for, det var veldig nytt for meg. Det er første gang jeg har vært i så stor grad involvert med CGI. Jeg husker hele pakken var veldig tøff. Men så hørte jeg ikke noe på kanskje halvannet år, før castingprosessen begynte igjen, og jeg tenkte «Hæ? Finnes det fortsatt». Det var veldig bonus. Alt ved det er veldig gøy, forsikrer Akerlie.

Stephen King neste

Øvredal, som normalt bor i Norge, setter snart kursen mot Los Angeles igjen for å spille inn Stephen King-filmatiseringen «The Long Walk» for Warner Bros.

SAMARBEID: Produsent Guillermo del Toro og André Øvredal sammen i San Diego sommeren 2019. Foto: Daniel Knighton / Getty Images North America

– Om noen uker begynner forarbeidet på «The Long Walk». Det blir veldig spennende. Vi skal filme i Nord-California, så det blir mye tid der det neste året. Det har vært mye muligheter nå etter at «Scary Stories» ble ganske bra mottatt. Så det har vært fint karrieremessig, medgir han.

Det hører med til historien at det var regissør og produsent Guillermo del Toro som plukket ut Øvredal til «Scary Stories to Tell in the Dark» etter å ha sett nordmannens arbeid i «The Autopsy of Jane Doe».

Publisert: 22.01.20 kl. 17:00

