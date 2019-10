HOVEDMANN: Joachim Rønning har slått seg opp som Hollywood-regissør. Her på premieren til sin ferskeste film i Los Angeles for halvannen uke siden. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joachim Rønning etter «Maleficent»-kritikken: – Feirer 1,5 milliarder kroner

«Maleficent: Mistress of Evil» topper i USA, men har fått lunken mottagelse av anmelderne. Filmens norske regissør (47) lever godt med det.

Disney-eventyret med Angelina Jolie (44), Michelle Pfeiffer (61) og Elle Fanning (21) i hovedrollene plasserte seg helt øverst på filmbarometeret i USA denne helgen – selv om både utenlandske og norske filmanmeldere har vært harde i sin dom. VG og Dagbladet ga «Maleficent»-oppfølgeren en treer på terningen.

324 millioner kroner spilte filmen inn i USA i løpet av åpningshelgen, mens den i resten av verden kan skilte med billettinntekter på nærmere 1,4 milliarder kroner.

Topplasseringen til tross – Disney hadde sett for seg en sterkere start. Den første filmen i 2014 spilte til sammenligning inn dobbelt så mye i USA åpningshelgen og mange milliarder kroner verden over de påfølgende ukene. «Maleficent: Mistress of Evil» skal også ifølge Variety ha hatt et budsjett på nærmere 1,7 milliarder kroner.

Norske Joachim Rønning, som har regissert storfilmen, mister imidlertid ikke nattesøvnen.

– Det er alltid spennende å se hvordan en film går – om den finner sitt publikum. I dag kan jeg feire 1,5 milliarder kroner i inntekter åpningshelgen og med strålende publikums-score. Og med det så er «Maleficent: Mistress of Evil» den tredje største oktober-utgivelsen noensinne. Jeg må nok innrømme at jeg sover litt bedre når jeg vet det, ja, sier Rønning til VG.

– Hvordan reagerer du på de negative tilbakemeldingene?

– Det er nok en viss disharmoni. Man ser det igjen og igjen med filmer som «Aladdin» og «Løvenes Konge», som får lunken mottagelse av kritikerne, men blir elsket av publikum og ender opp med å bli store kassasuksesser.

STJERNELAG: F.v.: Harris Dickinson, Sam Riley, Jenn Murray, Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein og Joachim Rønning i Los Angeles. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Ifølge Rønning har publikum gitt filmen en «A» i CinemaScore med 96 prosent positive tilbakemeldinger.

– Det er veldig høyt og vil bety at filmen kan gå lenge på kino.

– Hva tror du spriket mellom anmeldernes og publikums mottagelse skyldes?

– De er for det meste forskjellige målgrupper med forskjellig filminteresse og smak.

Sandefjord-regissøren har med norske navn på rollelisten. Både John Carew (40) og modellen Juliane Snekkestad (24), også kjent som kjæresten til Marius Borg Høiby (22) figurerer i mindre roller. Rønning forteller at de ble hyret på lik linje med alle andre.

– Det skjedde via casting-agenter fra hele Europa. Jeg synes det er artig å bruke norsk arbeidskraft når jeg kan, og de gjorde en fantastisk innsats. Det er også flere nordmenn involvert bak kamera, opplyser han.

De siste ukene har regissøren, som opprinnelig kommer fra Sandefjord, reist verden rundt på pressetur med stjernelaget.

– Vi startet i Los Angeles, derfra bar det videre til New York, Tokyo, Roma, Moskva og London, før vi endte opp i Oslo. Det er selvfølgelig et stort sirkus med mange publisister, assistenter og en enorm sikkerhetsstab, men både Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer og Elle Fanning jobber superhardt hele tiden og tar seg god tid til fansen, forteller nordmannen og legger til:

– Det er ikke bare flaks at de er så store stjerner. De har selvfølgelig et kjempetalent, men de er også noen av de mest hardt arbeidende menneskene jeg har møtt. Det føles veldig privilegert å få jobbe med dem.

Pfeiffer var imidlertid uheldig og brakk armen da hun skled på hotellgulvet i Los Angeles under promobesøket der.

– Det går bra med Michelle, men hun måtte dra hjem fra turneen en dag tidligere.

– Hvorfor ble ingen av hovedrolleinnehaverne med til Norge?

– Disney deler opp talentene og sender dem ut i verden. Jeg ble sendt til Norge, naturlig nok, svarer Rønning.

Rønning giftet seg nylig med den amerikanske sosietetskvinnen Amanda Hearst (35). Hun har vært med på hele presseturen.

– Jeg tror hennes favorittstopp var Oslo, der hun fikk oppleve en mer intim premiere, pluss at hun fikk pratet litt norsk, som hun driver og lærer seg, forteller Rønning.

EKTEPAR: Joachim Rønning og Amanda Hearst på filmpremiere i Los Angeles. Foto: Disney

Det betyr mye for regissøren å kunne dele opplevelsen med familien. Flere av dem har også miniroller, blant annet de to døtrene, som han har fra et tidligere ekteskap.

– Amanda, mine barn og mine foreldre er med som små feer, og vi har hatt det kjempegøy sammen på denne turneen.

– Hvor utladet blir man etter en sånn innspilling?

– Sliten, men lykkelig. Film er en kompleks kunstform, og dette prosjektet tok to år å lage.

Rønning har allerede nye prosjekter på gang, men røper ikke hvilke.

– Jeg gleder meg til å fortelle om det når jeg kan, sier 47-åringen, som tidligere har regissert filmer som «Bandidas», «Pirates of The Caribbean», «Kon-Tiki» og «Max Manus».

I Norge landet nye «Maleficent» på en tredjeplass på filmtoppen, slått av «Joker» og «Operasjon Mumie».

