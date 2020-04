SNAKKER: Johnny Depp, her på filmfestival i Berlin i februar i år – på premieren til sin nye film «Minamata». Foto: RONALD WITTEK / EPA

Johnny Depp: – Føles som begge hendene er bundet på ryggen

Johhny Depp (56) har null erfaring med sosiale medier, men nå har han kastet seg ut på Instagram.

– Jeg har ikke følt at jeg har hatt noen spesiell grunn tidligere. Men nå er tiden inne for dialog, sier Hollywood-stjernen.

– Denne usynlige fienden som truer oss, har allerede forårsaket så ufattelige mye tragedie og ødeleggelse for menneskene, sier han om coronapandemien.

– Mennesker er syke (...). De sliter med å puste, og mange dør, sier han.

Depp lanserte Instagram-kontoen torsdag kveld norsk tid. I løpet av 17 timer hadde han fått 1,7 millioner følgere.

Filmstjernen, som er kjent for å leve tilbaketrukket og styre unna rampelyset når han ikke må, har filmet seg selv inne i noe som ligner en hule. Han er omgitt av mange levende lys.

I det over åtte minutter lange opptaket takker Depp fansen for all urokkelig støtte.

– Jeg er mer rørt enn jeg klarer å uttrykke, sier Depp, som de siste tiden har opplevd stor turbulens på privaten i kjølvannet av det betente bruddet med skuespillerkona Amber Heard (33).

I den lange talen oppfordrer Depp folket til å vise omsorg for hverandre. Han tenker på alle som har mistet jobbene sine, og som ikke lenger klarer å forsørge familien, samt på fattige og hjemløse.

– Mange mennesker lever på gaten uten beskyttelse. De har ingen mulighet til å velge å isolere seg, sier skuespilleren og peker på hvor viktig det er for samfunnet akkurat nå og for fremtiden.

Depp taler varmt til sine nye følgere på Instagram:

– Jeg vet at for øyeblikket føles det som om begge hendene er bundet bak på ryggen, og til en viss grad er de det. Men hjernene våre er ikke bundet, og hjertene er ikke kneblet, sier Depp.

Han legger til:

– Vi kan bry oss, og ved å bry oss vil vi hjelpe hverandre. Det å bry seg er en mulighet du alltid har rett foran deg til enhver tid, sier filmidolet, kjent fra filmer som «Pirates of The Caribbean», «Edward Saksehånd», «What’s Eating Gilbert Grape» og «Charlie og sjokoladefabrikken).

56-åringen maner samtidig alle til å holde seg aktive.

– Vi kan ikke og må ikke gi etter for monotonien i det som føles som en helvetes karantene, sier han.

– Skap noe i dag som vil komme deg selv og andre til gode i morgen. Gjør hva som helst som du tror kan lyse opp et annet menneskes hverdag. Tegn noe, les, mal, lær, lag en mobilfilm, spill et instrument hvis du kan det – og hvis ikke, kan du lære deg det.

Depp presiserer viktigheten av å holde seg i hjemmekarantene av hensyn til alle rundt.

– Denne tiden med isolasjon kan brukes til viktig læring.

Filmveteranen tenker smilende tilbake på da barna hans var små og klaget over at de kjedet seg.

– Men det er ikke lov å kjede seg. Det er alltid noe å gjøre, sier Depp og avslutter med at han har håp.

– Vi skal komme oss gjennom dette.

