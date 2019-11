PÅ SCENEN: Hart hadde sin første offentlig opptreden søndag. Dette bildet er fra en premiere i desember 2017. Foto: Jordan Strauss / The Canadian Press

Tilbake etter ulykken: – En vanskelig tid

Komiker og skuespiller Kevin Hart fikk stående applaus da han entret scenen for å ta imot pris på E! People’s Choice Awards søndag.

Det er rundt to måneder siden bilulykken der Hart ble alvorlig skadet i ryggen, men søndag gikk han ut på scenen for egen maskin, der Robert Downing Jr. delte ut prisen for beste Comedy Act.

– Først og fremst må jeg takke Gud, for jeg må definitivt ikke være her. Det at jeg er det, får meg til å verdsette livet enda mer, sier Hart og trekker fram kona og barna spesielt og takker dem for støtten.

Videoen av utdelingen er publisert på E! News.

Komikeren takker også fansen og publikumet sitt for all støtten og sier:

– Jeg vil takke dere oppriktig for å ha vært der for meg i en vanskelig tid!

Det var i september Hart var passasjer i en 1970 Plymouth Barracuda da sjåføren kjørte utfor veien i en sving mot Mulholland Highway. Bilen rullet nedover veikanten, og ifølge ulykkesrapporten ble to av de tre i bilen sittende fast. Hart var den tredje, og fikk tatt seg til sin bolig i nærheten for å få hjelp. Mens kvinnen ikke skal ha vært skadet, fikk sjåføren ryggskader, men skal være på bedringens vei i dag.

Hart fikk tre brudd i ryggen, måtte opereres og lå på sykehuset i ti dager. 30. oktober delte han noe av historien om sin egen vel tilbake på Instagram. Der opplyser han at han ser livet på en annen måte etter ulykken og er takknemlig for å være i live, og opplyser at han er forespeilet at opptreningen kan ta over ett år.

