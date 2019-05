LYSE SIDER: Aziraphale(Michael Sheen) og Crowley (David Tennant) tok ut nesten hele lønna i det universelle knapphetsgodet iskrem. Foto: BBC/Amazon

TV-anmeldelse «Good Omens»: Et skikkelig godt endetidstegn

Veldig morsom - og veldig britisk - tilnærming til dommedag.

TV: Good Omens

Britisk/amerikansk humor/fantasyserie i 6 deler.

Av: Neil Gaiman

Med bl.a.: David Tennant, Michael Sheem, Anna Maxwell Martin, Jon Hamm, Francis McDormand, m. fl.

Alle episodene er tilgjengelig på Amazon Prime fra 31. mai

Om ikke britene helt får til å komme seg ut av EU, så klarer i alle fall denne fortellingen å gi dem en fortjent sentral posisjon i Armageddon. Altså verdens undergang, bibelsk versjon.

Boka bak er et fabelaktig samarbeid mellom Neil Gaiman («Sandman»,«American Gods») og Terry Pratchett («Discworld») fra 1990. En historie som plukker plott fra «The Omen» (1976), men kjapt skråner avgårde i en nydelig parodimiks av mytologi, Nostradamus, hverdagsfrustrasjoner samt det endelige svaret på spørsmålet om hva som er viktigst av arv og miljø.

Himmelens og helvetes representanter på jorden, engelen Aziraphale og demonen Crowley blir motvilig en del av prosessen fram mot verdens undergang. To motstandere som har vært her siden tidenes morgen, og etterhvert har fått fot for alt det menneskelivet kan by på.

Selve apokalypsen skal settes i gang ved at et barn byttes ut med djevelens avkom. Ingen får med seg at Antikrist blir forbyttet, og i stedet får en lykkelig og harmonisk oppvekst i landsbyen Tadfield.

ERKELIG: Erkeengelen Gabriel (Jon Hamm) er spent på hva Aziraphale (Michael Sheen) synes om siste sesong av «Mad Men». Foto: BBC/Amazon

Tidligere har selveste Terry Gilliam snublet i å konvertere materialet til en kinofilm, mens BBC - som nå produserer serien sammen med Amazon Prime - laget et ganske ålreit hørespill for noen år siden.

Gaimans overføring til TV-mediet bærer derimot preg av at forfatteren har rundet to sesonger med «American Gods», og klarer å distansere seg fra, og modernisere, sitt eget verk. Mini-serien følger boka tett, både i fortellerstil og dialog. Samtidig som fortellingen har flere gode utvidelser. Blant annet en gjennomarbeidet beskrivelse av hvordan vennskapet mellom engel og demon har utviklet seg siden Adam og Eva ble kastet ut av Paradis.

Spesielt meta-artig når Hamlet-tolkerne Tennant og Sheen er sånn passe fornøyd med den første versjonen av Hamlet sammen med Shakespeare.

HELLIG BOBLEVANN: Aziraphale(Michael Sheen) og Crowley (David Tennant) tok ut resten av lønna i det universelle knapphetsgodet musserende drikke. Foto: BBC/Amazon

Crowley er rockestjernehåndtert av David Tennant («Broadchurch», «Doctor Who») Han virker som om han er født demon, der han får bruke det beste fra både sine andre serieroller, men også gjør nikk til Barty Crouch jr.-tolkningen fra «Harry Potter». Michael Sheen («Masters of Sex») gjør Aziraphale mye mindre flat og ufordervet enn i boka, og tilfører en utvidet komisk timing som kler figuren.

Samspillet mellom disse to er en upåklagelig, passe keitete bromance. Der de møtes i skjul som to skulkende ungdomskoleelever, vel vitende at de når som helst kan bli tatt.

Jon Hamm («Mad Men») er akkurat nok innom som klønete mellomleder Gabriel her og der. Mens Francis McDormand («Fargo») er den perfekte fortellerstemme. Tadfield-biten av fortellingen er akkurat litt for «perfekt barndom»-søt. Og flere av de festlige digresjonene kommer garantert til å irritere de som ikke synes at slikt er like festlig hele tiden. (Det er en grunn til at boken til tider har fotnoter som tar en hel side alene).

Men ellers er dette genialt lettbent tøysing med tro, livet, døden, kjærligheten - og Queen.

Anmeldelsen er basert på de tre første episodene

Publisert: 31.05.19 kl. 14:26