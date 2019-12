STAVANGER: Kristoffer Joner spilte Kristoffer i «Mongoland» fra 2001. Han hadde tidligere vært med i TV-serien «Offshore» og filmen «Detektor». Foto: Trond Høines

«Mongoland 2» på vei

Pia Tjelta, Kristoffer Joner, Silje Salomonsen og Vegar Hoel er klare for å gjenta rollene fra debutfilmen som startet Stavangerbølgen i norsk film.

Nå nettopp

Det er Stavanger Aftenblad som bringer nyheten om at skaperne av «Mongoland» er i gang med en fortsettelse av den snart 20 år gamle filmen. Prosjektet er fremdeles på et tidlig stadium. De har fått 100.000 til manusutvikling, så manus og finansiering skal på plass neste år. Men produsent Gary Cranner, regissør Arild Østin Ommundsen og manusforfatter Gro Elin Hjelle er begge definitivt med på laget.

DENG GANG: Regissør Arild Østin Ommundsen, en gravid Pia Tjelta og Kristoffer Joner i januar 2001. Foto: Åge Pedersen, VG

De to sistnevnte hadde begge tenkt på at det kanskje var på tide med en oppdatering på hvordan det går med rollefigurene i «Mongoland» sånn 20 år etter, og snakket tilfeldigvis om ideen sammen i fjor.

les også Silje Salomonsen la seg i topptrening for å spille syklist: – Var totalt vrak etterpå

– «Mongoland» var den første babyen vår, og det hadde vært helt utenkelig å skape en oppfølger uten Gro Elin, sier Ommundsen til Stavanger Aftenblad.

FEIRING: En rolig fistbump mellom Arild Østin Ommundsen og Kristoffer Joner i anledning av at de hadde fått penger til «Mongoland» i oktober 2000. Foto: Hugo Bergsaker/VG

Hjelle satte ifølge avisen som betingelse for å bli med på en oppfølger at hun får spille død i den. Hun hadde også en rolle i originalen.

«Mongoland» er blitt en kultfilm, laget av en vennegjeng fra Stavanger, om en vennegjeng fra Stavanger. Pia Tjelta spiller Pia som leter etter kjæresten Kristoffer - som selvsagt spilles av Kristoffer Joner. Også Silje Salomonsen og Vegar Hoel hadde sin filmdebut i filmen. Også Pål Jackman og Kyrre Haugen Sydness spiller i den første filmen.

Produsent Cranner oppgir til VG at de i den nye filmen i tillegg til de største stjernene fra originalen, også skal ha med «en haug» fra en gruppe yngre skuespillere som de kaller «Barn av Mongoland».

les også Amanda-vert Pia Tjelta: – Har fokus på ikke å kollapse

Planen er at «Mongoland 2» får premiere i november 2021.

– Nøkkelbegreper her er bitterhet og anger. Når du bikker 40 får du gjerne en følelse av at det er for sent, at du aldri rakk å gjøre de tingene du hadde sett for deg og drømt om da du var 20, sier Ommundsen til regionsavisen.

Publisert: 12.12.19 kl. 22:11

Mer om