EN GLAD GUTT, TROSS ALT: Dev Patel i «David Copperfields personlige historie». Foto: Dean Rogers / Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «David Copperfields personlige historie»: Hektisk Dickens

Charles Dickens elskede klassiker som farse. God idé? Egentlig ikke.

DRAMAKOMEDIE

«David Copperfields personlige historie» («The Personal History of David Copperfield»)

England/USA. 9 år. Regi: Armando Iannucci

Med: Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Ben Wishaw, Peter Capaldi

Den britiske manusforfatteren, regissøren og all-round idéfontenen Armando Iannucci lager skarpe satirer for TV («The Thick Of It») og kino («In The Loop», 2009; «The Death of Stalin», 2017), og er utvilsomt en positiv kraft i kulturen.

Det er lett, nesten påkrevd, å nære varme følelser for fyren. Følelser som for undertegnedes del blir komplisert av at jeg nesten aldri ler det han lager (unntak: «Alan Partridge»-seriene og «Veep»).

DUBIØSE VOKSENPERSONER: Hugh Laurie, Dev Patel og Tilda Swinton (fra venstre) i «David Copperfields personlige historie». Foto: Norsk Filmdistribusjon

«David Copperfields personlige historie» løser ingen av undertegnedes problemer med kreatøren. Denne til ham å være familievennlige nytolkningen av Charles Dickens’ delvis selvbiografiske oppvekstroman fra 1850, føles hektisk og privat, uegnet til å fortelle oss så mye om Charles Dickens og/eller Viktoriatidens alt annet enn meritokratiske klassesystem og stupid snobbete konvensjoner.

Iannucci har, som i «The Death of Stalin», valgt farsens form. Og han er bokstavelig: «David Copperfields personlige historie» har en stum sekvens i «fort film», folk som løper inn og ut gjennom slamrende dører og en tittelkarakter som gjentatte ganger slår hodet i en takbjelke.

LILLE ØDIPUS: Tilda Swinton og Morfydd Clark i «David Copperfields personlige historie». Sistnevnte spiller både Copperfields mor og første kjæreste. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Vel og bra, bevares, men det føles som et paradoks at det som til syvende og sist skal være en hyllest til Dickens’ uovertrufne evne til å skildre mennesker – satt på spissen i en fin montasjesekvens mot slutten – selv er alt for frenetisk og lemfeldig til å ta seg tid til noe slikt. For mange karakterer dukker opp og forsvinner og dukker opp igjen, uten at vi får skikkelig grep om hvem de er.

I sitt hjertes hjerte er dette en «kunsteren som ung mann»-portrett. Vi følger David fra fødselen til midt i livet, gjennom oppdrift, ydmykelser og svært omskiftelige ytre forhold.

UNGE, LOVENDE: Aneurin Barnard (til venstre) og Dev Patel i «David Copperfields personlige historie». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Gutten møter mange moralsk dubiøse voksenpersoner på sin vei, men er utstyrt med optimisme, vidd og vitebegjær, og en evne til å observere og absorbere verden rundt seg. Vi er egentlig aldri i tvil om at det skal gå bra med ham, trass i de mange prøvelsene (slik var det ikke alltid i Dickens’ fortellinger).

Som en feiring av kreativitet – spesifikt litterært geni – har Iannuccis «David Copperfield» sine sympatiske sider. Men for meg ble dette forsøket på å destillere en dørstopper av en roman ned til to timer, for episodisk, nesten anekdotisk. Jeg vil også mene av fjorårets superbe «Little Women» gjorde mye av det samme langt, langt bedre.

SLESK SNIK: Ben Wishaw som Uriah Heep i «David Copperfields personlige historie». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Det hjelper ikke at manuset – signert Iannucci selv og den mangeårige samarbeidspartneren Simon Blackwell – nok en gang føles som det er skrevet for scenen snarere enn lerretet (subsidiært en seks episoder lang «sitcom» for TV).

OK, så er det sant at en håndfull visuelt oppfinnsomme metagrep- og scener gjør «David Copperfields personlige historie» til Iannuccis mest, eh, filmatiske film til nå. Men det sier ikke nødvendigvis så mye.

Tommel opp til den «fargeblinde» skuespillerstallen, og Iannucci skal ha for forsøket. Undertegnede fikk dog lite ut av det. Og jeg lo ikke ofte denne gangen heller.

Publisert: 06.09.20 kl. 16:47

