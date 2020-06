FILMSETTET: Alexander Rybak på innspilling med Will Ferrell (t.h.) og Melissanthi Mahut (t.v.) i England i fjor sommer. Foto: CLAIRE FOLGER/NETFLIX

Alexander Rybak filmet med Will Ferrell: – Terapi

Da Alexander Rybak (34) stilte på filmsettet til «Eurovision»-komedien i London i fjor, gikk han fortsatt på sovepiller og hadde angst.

I nesten ett år har Rybak holdt på hemmeligheten om at han dukker opp i Netflix-filmen «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» med Will Ferrell (52) og Rachel McAdams (41).

– Jeg liker å holde kortene tett til brystet, sier Rybak til VG.

Nå gleder han seg til premieren, for han har ennå ikke selv sett resultatet. Filmkomedien om den legendariske musikkonkurransen har premiere på Netflix fredag 26. juni.

Drøyt tre uker har gått siden Rybak via Instagram innviet fansen i en annen hemmelighet, nemlig at han i 11 år – helt siden Eurovision-suksessen i Moskva i 2009 – har vært avhengig av sovepiller og antidepressiva.

2020 har så langt bydd på en fire måneder lang sykmelding og rehabilitering.

Under innspillingen av Eurovision-filmen i august i fjor, sto det ikke så bra til med 34-åringen psykisk, selv om de to døgnene endte opp som et eventyr.

– Det var jo som å bli invitert på et ball. Vi filmet i et stort slott, hvor også «Transformers» og «X-men» er spilt inn. Jeg hadde gledet meg veldig til å presentere meg for regissør David Dobkin og si at jeg er stor fan. Men innspillingen foregikk på kveldstid, og jeg gikk fortsatt på sovepiller da, forteller Rybak.

Da han møtte opp, var det en overveldende setting med 200 statister til stede. De var i gang med å starte filming, da Dobkin (35) fikk øye på Rybak og ropte «stopp».

– Jeg hadde da begynt å få masse angst, men så plutselig løp regissøren forbi alle de 200 og ga meg den gode klemmen. Det var det deiligste øyeblikket jeg har kjent på lenge. For meg var det terapi å møte den gjengen.

Filmen dreier seg rundt islandske Lars Erickssong (spilt av Will Ferrell) og Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams), som får sjansen til å representere landet sitt i Eurovision. Rybak presiserer at det ikke er noen stor scene han deltar i.

– Vi er flere artister som dukker opp i en drømmeseanse til en ABBA-låt. Men jeg har med fiolinen min, og jeg var veldig fornøyd med min plassering – midt mellom Ferrell og McAdams, sier en opprømt Rybak.

I SENTRUM: Alexander Rybak omgitt av regissør David Dobkin (t.v.) og hovedrolleinnehaver Will Ferrell (t.h.) Foto: CLAIRE FOLGER/NETFLIX

For Rybak, som skulle ha opptrådt i pausen under avlyste Eurovision Song Contest i Nederland i mai, er filmen et solid plaster på såret.

– Jeg hadde gledet meg til Nederland og tenkte at det ville bli min aller første jobb etter rehabilitering. Men da det nærmet seg mai, kjente jeg at jeg ikke var avvent. Kroppen hungret fortsatt, og det kunne blitt vanskelig å synge foran 200 millioner mennesker.

Kjempet mot tårene

Rybak har en annen MGP-legende som sitt store forbilde, nemlig nylig avdøde Jahn Teigen. Det var en ære å få synge i begravelsen i mars – få dager før coronarestriksjonene. Men Rybak var ikke frisk selv.

– Det var først og fremst veldig sårt og vemodig, og jeg måtte kjempe for å holde tårene tilbake. Samtidig kjente jeg på både abstinenser og nerver akkurat da, innrømmer han.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har det mye bedre. Jeg går litt raskere for hver dag, svarer Rybak, som er overveldet over alle støtteerklæringer fra fans.

– Men jeg kan bare dele min historie. Det er umulig for meg å gi andre råd, for jeg er ingen ekspert. Jeg er ikke ekspert på min egen kropp en gang.

Mange synes Rybak er modig som forteller.

– Men jeg synes det var modigere å bære på dette alene i 11 år og ikke klage, sier han.

Selv om det var Eurovision-gjennombruddet som fikk Rybak ut på en usunn helsereise, elsker han musikkonkurransen og utelukker ikke at han kan komme til å stille som deltager igjen.

– Men det blir nok noen år til. Når jeg er med, føler jeg at jeg tar plassen til en annen.

STARTEN: Alexander Rybak på pressekonferansen i Moskva etter seieren i 2009. Foto: MAXIM SHIPENKOV / EPA

At Ferrell har laget parodi av fenomenet, er Rybak komfortabel med. Ferrell, som har svensk kone og selv er Eurovision-fan, har selv vært med å skrive manus.

– De snakket med meg om både «Fairytale» og min deltagelse i 2018. Jeg skjønte at de ikke faket Eurovision-interesse. De gjør narr, men med hjertet, sier Rybak, som beskriver Ferrell som en «snill og intellektuell» samtalepartner.

– Da kameraene stoppet, ville han snakke om fioliner. Han har barn som er musikkinteressert, og vi snakket om alt fra Bach til Bocelli. Det var beroligende.

EUROVISION-STEMNING: Alexander Rybak på filmsettet i London og en entusiastisk Will Ferrell i bakgrunnen. Foto: CLAIRE FOLGER/NETFLIX

Rybak er ikke den eneste Eurovision-stjernen som er med. Jamala (36), Netta (27), Loreen (36) og Conchita Wurst (31) viser seg også. I tillegg er det stemmen til svenske Molly Sandén (27) man hører når McAdams «synger» til låten «Volcano Man».

Hvor mye han fikk i honorar for å være med, er Rybak taus om.

– Kanskje Loreen sitter i Sverige og har fått en helt annen sum? flirer han.

En rekke andre kjendiser dukker opp i filmen, som Mikael Persbrandt (56), Pierce Brosnan (67), Dan Stevens (37) og Demi Lovato (27).

– Jeg skulle også være på rød løper i Nederland for filmen og hadde gledet meg til å hilse på Pierce Brosnan. Men slik gikk det jo ikke.

Rybak har den siste måneden sluppet nye singler.

– «Give Me Rain» handler om å kjempe gjennom sitt livs mareritt. «My Whole World» skrev jeg i USA da jeg hadde hjertesorg over min ekskjæreste.

