VIL TILBAKE: Tom Cruise vil gjerne få lov til å spille inn den nyeste «Mission Impossible» filmen på vestlandet til høsten. Foto: Credit: Paramount Pictures

BT: Tom Cruise vil møte Erna Solberg

Tom Cruise ønsker seg en prat med statsminister Erna Solberg. Han håper å få startet innspillingen av «Mission Impossible 7» på Vestlandet i september.

Nå nettopp

Det skriver Bergens Tidende, som har fått innsyn i et brev sendt til Statsministerens kontor fra den norske linjeprodusenten True North Norway.

Ifølge avisa skal praten dreie seg både om den nye filmen og Norge som innspillingsland.

Filminnspillig i Norge har han erfaring fra tidligere, da scener fra «Mission Impossible Fallout» ble spilt inn på Preikestolen i Rogaland.

Kulturminister Abid Raja (V) bekrefter ovenfor avisen at regjeringen har kontakt med staben til Tom Cruise.

– Vi har snakket med folk i staben hans. Og vi tar gjerne et møte med Tom Cruise. Jeg håper selvsagt at Erna Solberg kan få dette inn i planene sine. Men jeg er i hvert fall klar. Tom Cruise og jeg har én ting til felles – begge har hengt utenfor Prekestolen. Han i forrige «Mission Impossible», jeg i «71 grader nord», sier Raja til Bergens Tidende.

Allerede har coronaviruset skapt trøbbel for innspillingen av den nye «Mission Impossible»-filmen.

Det var satt av tre uker til innspilling i Venezia tidligere i år, men i februar måtte produksjonen stanses på grunn av virusutbruddet i Italia.

Nå er det innreiserestriksjoner til Norge for folk fra USA som skaper trøbbel. Til Bergens Tidende sier kulturministeren at han ikke kan love noe, men håper at man finner en løsning.

– Korona er jo et problem for alle. Men vi ønsker å tilrettelegge best mulig, så jeg håper at innspillingen kan gjennomføres. Det hadde jo vært veldig kult hvis det ble noen filmdager i Bergen og, sier Raja til BT.

Publisert: 03.07.20 kl. 14:51

