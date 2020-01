ALTERNATIVER: Gemma Arterton, Carey Mulligan og Joely Richardson er blant skuespillerne som foreslår andre kandidater. Foto: AP/REUTERS

Lager alternativ BAFTA-liste

Flere britiske stjerner har bidratt til en alternativ liste med navn de mener burde vært nominert til BAFTA, etter at det kom sterk kritikk mot mangel på mangfold i den britiske prisen.

BAFTA står for British Academy of Film and Television Arts og deres 6500 medlemmer stemmer fram de nominerte. Emneknaggen #BaftaSoWhite spredde seg på Twitter samtidig som nominasjonene ble lest opp 7. januar, ifølge Telegraph.

Samtlige 20 nominasjoner i skuespiller-kategoriene gikk til hvite aktører. Margot Robbie og Scarlett Johansson fikk dessuten to nominasjoner hver. Ingen kvinner ble nominert for regi.

Leder for BAFTAs filmkomité, Marc Samuleson, sa i etterkant til Variety at det var en «Forargelig mangel på mangfold» i skuespillernominasjonene.

Nå har Time’s Up UK, som jobber for like arbeidsmuligheter for alle, igangsatt en kampanje for å foreslå en alternativ nominasjonsliste.

Carey Mulligan, kjent fra «An Education» (2009), «Drive» (2011) og «Shame» (2011), sier ifølge The Guardian at hun ville nominert regissør Lorene Scafaria for «Hustlers».

Gemma Arterton fra «Hansel & Gretel: Witch Hunters» (2013), «The Girl with All the Gifts» (2016) og «Murder Mystery» (2019), sier hennes stemme ville gått til Olivia Wildes regidebut «Booksmart».

SUKSESS: «Hustlers»-regissør Lorene Scafaria og skuespiller Jennifer Lopez med pris på filmfestivalen i Palm Springs Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

– Jeg kan ikke tro den ikke fikk noen nominasjoner, spesielt med tanke på skuespillet og at det var en regidebut, sier hun. Arterton ville også nominert «The Nightingale» og «Portrett av en kvinne i flammer».

«Game of Thrones»-skuespiller Indira Varma (Ellaria Sand) sier hun ville nominert Awkwafina til Beste kvinnelige hovedrolle for «The Farewell».

– Mens det er noen fantastiske filmer og prestasjoner som er nominert, har det også vært noen skrikende utelatelser, sier Time’s Up-styreleder Dame Heather Rabbatts til Guardian.

Hun sier kampanjen ikke er ment å ta noe ære fra dem som er nominert:

«Vi gratulerer alle som er nominert, og vi vet det krever hardt arbeid og totalt engasjement å oppnå denne æren. Men ved siden av dem er det andre som også burde stått på den løperen.»

Rabbatts understreker at mangelen på mangfold blant de nominerte i år er ekstra sjokkerende med tanke på hvor mang sterke filmer og prestasjoner det var fra ikke-hvite i 2019.

BAFTA har lovet å foreta en gjennomgang av stemmeprosedyrene medlemmene for å se om de kan få et mer representativt system, skriver Variety.

For fem og fire år siden var det kraftige reaksjoner i Hollywood og snakk om boikotting av Oscar-utdelingen etter at ingen ikke-hvite skuespillere ble nominert. Da ble emneknaggen #OscarsSoWhite brukt.

BAFTA-prisen deles ut 2. februar og Oscar deles ut 9. februar.

Publisert: 27.01.20 kl. 12:02

