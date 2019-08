TIL FESTIVAL: Josefine Frida Pettersen som Mirjam i «Disco». Foto: Jørgen Nordby / MerFilm

«Skam»-stjerne om ny hovedrolle: – Følte jeg kunne ofre alt

16 nye norske filmer blir å se på lerretene i siste del av 2019. «Disco» med Josefine Frida Pettersen i hovedrollen er allerede tatt ut til to filmfestivaler.

Tirsdag blir høstens norske premierefilmer presentert på Filmens Hus i Oslo.

– Vi vet at de norske filmene er populære både for kinoene og for publikum. I fjor nådde norsk film for første gang over den magiske 25 prosentsgrensen av markedsandelen, sier Sindre Guldvog, direktør Norsk Filminstitutt.

Totalt 16 norske filmer, med ni kvinner og ni menn i registolen (to av filmene har to regissører hver) får premiere i høst.

SYVENDE FAR: Eili Harboe og Vebjørn Enger i «Askeladden - I Soria Moria slott». Foto: Julie Vrabelova / Maipo Film / Nordisk Film

– Gå inn med hele meg

Blant disse er «Disco» av Jorunn Myklebust Syversen med «Skam»-stjerne Josefine Frida Pettersen i hovedrollen.

– Jeg føler drømmen alltid vil være å møte en regissør, lese et manus eller finne en rollefigur der man føler man kan ofre alt - at tiden står stille, sier Pettersen på presentasjonen.

– Den følelsen hadde jeg allerede etter å ha lest et par scener. Heldigvis ville Jorunn ha meg, fortsetter hun.

Hun spiller Mirjam, en jente som har alt - er verdensmester i discodans og med i menighet og kristent kor. Men så svimer hun av på scenen og begynner å tvile.

– Det var vanskelig å gå inn i , både fysisk og psykisk, men jeg følte meg veldig trygg hele veien og kunne gå inn med hele meg, sier Pettersen.

«Disco» er allerede tatt ut til to filmfestivaler internasjonalt - San Sebastian og Toronto.

Disse filmene får premiere fremover:

23. august: «Askeladden – i Soria Moria slott», familiefilm

Med: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Sidse Babett Knudsen. Regi: Mikkel Brænne Sandemose

ASKELADDEN: Thorbjørn Harr, Vebjørn Enger, Elias Holmen Sørensen og Mads Sjøgård Pettersen blir å se i oppfølgerfilmen «Askeladden - I Soria Moria slott» Foto: Maipo Film / Nordisk Film

30. august: «Hjelperytteren», drama/mørk komedie

Med: Silje Salomonsen, Espen Klouman Høiner, Agnes Kittelsen. Regi: Jannicke Systad Jacobsen

«HJELPERYTTEREN»: Med Silje Salomonsen og Agnes Kittelsen er en sykkeldopingsatire. Foto: Ape&Bjørn

13. september: «Barn», drama

Med: Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr. Regi: Dag Johan Haugerud

27. september: «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant», familiefilm/animasjon

Med: Kyrre Haugen Sydness, Tobias Santelmann. Regi: Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune

«BARN»: Henriette Steenstrup som rektoren Liv. Foto: Lars Olav Dybvig/ Motlys/ Arthaus

4. oktober: «Astrup», biografisk drama

Med: Thure Lindhardt, Dennis Storhøi. Regi: Pål Øie

4. oktober: «Disco», drama

Med: Josefine Frida Pettersen, Nicolai Cleve Broch, Andrea Bræin Hovig. Regi: Jorunn Myklebust Syversen

4. oktober: «Villmarksbarna – en eventyrlig reise», dokumentar

Med: Narve, Runa, Ida, Guro, Lars og Inger Krempig. Regi: Dag Rune Johansen

11. oktober: «Brillebjørn på ferie», familiefilm

Med: Thomas Hildebrand. Regi. Live Glesne Kjølstad

11. oktober: «Swingers», komedie

Med: Morten Ram, Zaid Ali, Evy Kasseth Røsten, Kristine Ullebø. Regi: Andrejs Ekis og Stig Frode Henriksen.

18. oktober: «Operasjon Mumie», familiefilm

Med: Emma Pedersen Kilane, Thomas Farestveit, Anneke von der Lippe. Regi: Grethe Bøe

Saken oppdateres fortløpende.

Publisert: 13.08.19 kl. 11:15 Oppdatert: 13.08.19 kl. 12:29

