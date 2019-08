ASKELADDEN: Thorbjørn Harr, Vebjørn Enger, Elias Holmen Sørensen og Mads Sjøgård Pettersen blir å se i oppfølgerfilmen «Askeladden - I Soria Moria slott» Foto: Maipo Film / Nordisk Film

Disse filmene kommer på kino i høst

16 nye norske filmer blir å se på lerretene i siste del av 2019.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag blir høstens norske premierefilmer presentert på Filmens Hus i Oslo.

– Vi vet at de norske filmene er populære både for kinoene og for publikum. I fjor nådde norsk film for første gang over den magiske 25 prosentsgrensen av markedsandelen, sier Sindre Guldvog, direktør Norsk Filminstitutt.

Totalt 16 norske filmer, med ni kvinner og ni menn i registolen (to av filmene har to regissører hver) får premiere i høst.

Disse filmene får premiere fremover:

23. august: «Askeladden – i Soria Moria slott», familiefilm

Med: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Sidse Babett Knudsen. Regi: Mikkel Brænne Sandemose

30. august: «Hjelperytteren», drama/mørk komedie

Med: Silje Salomonsen, Espen Klouman Høiner, Agnes Kittelsen. Regi: Jannicke Systad Jacobsen

Saken oppdateres fortløpende.

Publisert: 13.08.19 kl. 11:15 Oppdatert: 13.08.19 kl. 11:26

