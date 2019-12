STJERNEPAR: Jessica Biel og Justin Timberlake, her på en kjendisgalla i fjor. Foto: PA / PA Wire

Justin Timberlake etter utro-ryktene: – Utviste svak dømmekraft

Etter at Justin Timberlake (38) ble avbildet hånd i hånd med en annen enn kona Jessica Biel (37), har ryktene florert. Nå legger han seg langflat.

Nå nettopp

Den siste uken har vært intens for Timberlake. Bilder av ham og motspiller Alisha Wainwright (30) på settet til innspillingen av «Palmer» er spredt verden over. På bildene sitter de to og holder hverandre i hendene og på lårene.

Enkelte medier har meldt at han også hadde tatt av gifteringen.

Timberlake har forholdt seg taus, men nå kryper han delvis til korset – på Instagram.

For mye alkohol

I en post natt til torsdag norsk tid, skriver 38-åringen at han normalt prøver å styre unna sladder så godt han kan, men at han nå føler det er viktig å si fra, fordi de ferske spekulasjonene sårer menneskene han elsker.

les også Justin snakket om Britney

Han benekter utroskap, men angrer veldig på oppførselen sin.

«For noen uker siden utviste jeg svært svak dømmekraft, men la det være helt klart, ingenting skjedde mellom meg og min motspiller», skriver den berømte popstjernen og skuespilleren.

«Jeg drakk altfor mye den kvelden og angrer på handlingene mine. jeg burde visst bedre. Dette er ikke et eksempel jeg ønsker å sette for sønnen min», skriver Timberlake, som sammen med Biel ble foreldre til en gutt våren 2015.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MOTSPILLER: Alisha Wainwright, her på People’s Choice Awards i fjor. Foto: NINA PROMMER / EPA

les også – Nekter å bli fortalt hva jeg skal veie

Timberlake fortsetter innlegget med å beklage overfor kona og resten av familien «for den pinlige situasjonen han har satt dem i».

Timberlake hevder at det er viktig for ham å være best mulig ektemann og far, og at denne situasjonen ikke er et bevis for det.

«Jeg er utrolig stolt over å jobbe med «Palmer», og jeg gleder meg til fortsettelsen, og til at publikum skal se filmen», runder han av.

les også Justin Timberlake til VG: Jeg er gift med en «badass» dame

Timberlake og filmstjernen Jessica Biel giftet seg for syv år siden. Hun har ikke uttalt seg etter kontroversen rundt ektemannen. Det har heller ikke Alisha Wainwright.

Biel og Timberlake har holdt sammen i 12 år. Det var faktisk i forbindelse med en Justin-konsert i Oslo i 2007 at VGTV sikret seg de aller første bildene av stjerneparet sammen. Bildene ble senere presentert i amerikanske medier.

Timberlake giftet seg med Biel i Italia i 2012. Da hadde de vært forlovet i ti måneder.

Publisert: 05.12.19 kl. 08:12

Mer om