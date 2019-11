ÅRETS JULEFILM?: Den niende – og siste – filmen i Skywalker-sagaen får norsk premiere den 18. desember. En glipp fra en av skuespillerne kunne ha snytt fansen. Foto: Rob Grabowski / Invision

«Star Wars»-finalen nær avslørt

Manuset til det avsluttende kapittelet i «Star Wars»-sagaen havnet nesten på eBay, tre uker før den offisielle premieren.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var regissør J.J. Abrams som selv avslørte «nestenulykken» på «Good Morning America», skriver Variety.

«Star Wars: The Rise of Skywalker» har amerikansk premiere den 20. desember. I Norge er datoen to dager før, onsdag 18. desember.

les også Keri Russell i tårer over «Star Wars»-manus

Produsentene i Disney og Lucasfilm holder vanligvis kortene svært tett til brystet når det gjelder handlingen i «Star Wars»-filmene. «Star Wars: The Rise of Skywalker» er den siste i Skywalker-sagaen, og denne gangen kunne det ha blitt nødvendig med spoiler alerts før finalen.

– En av våre skuespillere, jeg kommer ikke til å si hvem – jeg ønsker det, men vil ikke – glemte det (manuset, red.anm.) under sengen, der det ble funnet av noen som rengjorde rommet. Deretter ble det gitt til noen som ville selge det på eBay, fortalte Abrams til «Good Morning America».

les også Carrie Fisher med i kommende «Star Wars»

Det var en ansatt hos Disney som fikk øye på at manuset var lagt ut for salg, slik at de rakk å fjerne det fra eBay før den lille katastrofen var et faktum.

I intervjuet forteller J.J. Abrams også at flere scener måtte spilles inn på nytt, slik at selve filmen ikke var ferdig før sist søndag.

– Du ser noe og tenker; «dette kan bli klarere, dette kan bli litt bedre». Og har du muligheten til å fikse det, så utnytter du det, sa Abrams, som kalte det å avslutte den ni filmer lange Skywalker-sagaen for «skremmende».

les også Nordmann fikk med Mark Hamill på Chucky-film

– Jeg bryr meg veldig mye om den. Den betyr mye for mange – oss selv inkludert, sa Abrams.

Spesielt gjelder det kanskje selveste prinsesse Leia, ettersom Carrie Fisher døde i 2016 – før filmingen av «The Rise of Skywalker» startet. Det fantes imidlertid ubrukt materiale fra «Star Wars: The Force Awakens» i 2015 som kunne brukes.

les også «Star Wars»-aktuelle Alden Ehrenreich til VG: – Tok 10 år å bli en suksess over natten

– Hun måtte være med. Og vi kunne skape historien med det materialet. Nå har vi jobbet med henne i klipperommet i nesten et år, og hun er vital, hun er der, hun er morsom, hun er Leia i denne filmen. Det er nesten surrealistisk.

Publisert: 26.11.19 kl. 01:28

Mer om