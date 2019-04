ENGASJERT: Emma Thompson på Oxford Street i London i dag. Foto: ANDY RAIN / EPA

Filmstjernen Emma Thompson demonstrerte på gaten

«Love Actually»-stjernen Emma Thompson (60) sørget for at klimademonstrantene i London fikk ekstra mye oppmerksomhet langfredag.

Thompson, også kjent fra filmer som «Harry Potter», «Nanny McPhee» og «Children Act», hadde fløyet fra sin faste base i Los Angeles til London ens ærend for å delta på klimaprotesten Extinction Rebellion.

Det var en svært lite glamorøs Hollywood -stjerne som leste kjærlighetsdikt og refset britiske myndigheter for «hykleri» i klimaspørsmålet.

Thompson snakket med britiske medier om hvordan hun mener hennes generasjon og politikerne har sviktet de yngre.

– Jeg har sett bevis på det med mine egne øyne, og jeg bryr meg så mye om mine barn og barnebarn at jeg ønsker å stå her i dag sammen med de unge, skal hun ha uttalt, ifølge Daily Mail.

SERIØS: Emma Thompson stilte uten sminke for anledningen. Foto: Frank Augstein / AP

– Vi befinner oss i den aller største krisetiden gjennom hele menneskehetens historie, presiserte hun til de fremmøtte.

Den alvorspregede og engasjerte stjernen tillot seg imidlertid å trekke skikkelig på smilebåndene da fotografene ba henne posere med Vera Pelle-skinnryggsekken, som har en prislapp på om lag 1000 kroner.

«There is no planet B (det finnes ingen planet B)», står det på ryggsekken.

– Det er lov å ha det gøy selv om man demonstrerer, skal hun leende ha uttalt.

Hollywood-veteranen har høy anseelse i hjemlandet. I november i fjor ble hun hedret med den prestisjetunge utmerkelsen Dame Commander fra Den britiske imperieordenen, en av de høyeste gradene en brite kan smykke seg med.

POSERTE: Emma Thompson med skinnsekken. Foto: Jonathan Brady / PA Wire

60-åringen er svært samfunnsengasjert, og særlig opptatt er hun av miljøet. Da hun besøkte Fredrik Skavlan i 2017, kritiserte hun norsk oljeboring.

Det er femte dagen på rad at hundrevis med demonstranter samler seg flere steder i London, der bruer og veikryss de siste dagene har vært blokkert med krav om politisk handling for å møte klimakrisen.

Ifølge London-politiet er 460 demonstranter pågrepet siden mandag, og Storbritannias innenriksminister Sajid Javid ber politiet opptre på besluttsomt vis overfor demonstrantene. At superstjerner går i bresjen for demonstrasjoner og ender opp med å bli arrestert, er ikke uvanlig. Thompson ble imidlertid ikke pågrepet.

Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden og bruker ikkevoldelig sivil ulydighet for å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer og mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

Bevegelsen er også kommet til Norge. Dette bildet ble tatt i Oslo mandag:

FREDELIG: Den norske Extinction Rebellion-demonstrasjonen foran Finansdepartementet i Oslo denne uken forløp i rolige former. Foto: Lone Lohne, VG

Publisert: 19.04.19 kl. 17:41