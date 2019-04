HÅRFAGER: Jason Momoa på filmpremiere i L.A. i desember i fjor. Men sånn ser han ikke ut lenger. Foto: MARK RALSTON / AFP

Jason Momoa tok skjegget – fansen fortviler

«Aquaman»-stjernen (39) har ikke hatt glattbarbert hake på syv år, men nå har han latt skjegget falle i alles påsyn.

Den amerikanske skuespilleren la skjrtorsdag ut et videoklipp der han barberer seg.

Når Momoa virkelig ønsker å vekke oppmerksomhet rundt et tema han brenner for, visste han at dette var måten å gjøre det på. Det er nemlig av miljøhensyn at 39-åringen velger å kvitte seg med det som har vært hans store varemerke – ved siden av den lange hårmanken .

– Nå raker jeg av all denne djevelskapen, sier han spøkefullt og forklarer at «det er på tide å skape forvandling».

Momoa kaster seg med dette inn i antiplast-bevegelsen.

– Jeg vil gjøre en forskjell til det bedre, for barna mine, for dine barn – og for hele verden. La oss alle gjøre en forskjell for vår planets helse. La oss rense opp i havet og på land. Bli med meg på denne reisen, sier han og reklamerer for gjenvinningsbare drikkebokser.

– Jeg har ikke barbert skjegget siden 2012, sier han.

Hestehalen har Momoa imidlertid beholdt.

Selv om det er for en god sak at Momoa ofrer ansiktspryden, har fansen blandede følelser rundt stjernens nye «look». I skrivende stund har over 6300 av hans over 11 millioner følgere på Instagram kommentert.

«Nei, nei, nei, vær så snill å få på skjegget igjen! Dette knuser hjertet mitt! På hvilken måte er skjegget ditt en skade for miljøet?», skriver en fortvilet beundrer.

«Nå er du blitt «baby face», skriver en annen.

«Hva i h.....! Hvorfor?», lyder det fra en opprørt fan, som poster gråtefjes.

Gråtefjesene er det veldig mange av nedover i kommentarfeltet, selv om et stort antall også applauderer og hyller skuespillerens stunt.

«Tenk at han bryr seg så mye om jorden vår at han ofrer skjegget sitt. Heretter blir det bare resirkulerbare flasker på meg!», roser en kvinne.

Momoa, også kjent fra «Baywatch» og «Game of Thrones», holder for tiden på med innpillingen av TV-serien «See». Han har også flere nye filmprosjekter på gang. På privaten er han gift med filmstjernen Lisa Bonet (51), som han har to barn med.

