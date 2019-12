GA SEG: Mikael Persbrandt, her på filmfestival i Marrakech 1. desember. Foto: FADEL SENNA / AFP

Persbrandt måtte avbryte TV-innspilling: – Det er en j… plage

Skuespiller Mikael Persbrandt (56) måtte avbryte TV-innspillingen på legens råd etter å ha forsøkt å bestige et fjell.

Det var i TV-serien «Expeditionen» Persbrandt fikk problemer i finaleepisoden. Serien på TV4 følger seks kjente svensker som prøver å bestige Lobuche Peak på 6119 meter over havet. Ifølge Aftonbladet begynte Persbrandt å få hodepine på rundt 6000 meters høyde.

Han ble undersøkt av legen som var med på ekspedisjonen og ble rådet til å avbryte, siden det at han var ør kunne føre til at han slurvet med sikkerheten.

– Jeg lovte meg selv å adlyde deg da vi startet på dette, sier skuespilleren.

– Det er en liten skuffelse, men i det store og hele bare deilig. Det er en jævla plage fra begynnelse til slutt, sier han i programmet.

Han sier også i episoden at han er overrasket over at han hørte på legen og ikke insisterte på å komme seg til toppen.

– Jeg ser på det som en modning, en helt ny del av meg. Sånn har jeg ikke fungert tidligere, sier han.

Flere av de andre deltakerne og filmteammedlemmene var blitt dårlige på rundt 4000 meters høyde og måtte avbryte da. Til slutt var det bare regissøren Stefan Larsson og friidrettsutøveren Sanna Kallur som nådde toppen.

