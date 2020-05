HOLLYWOOD-VETERAN: Clint Eastwood på AFI FEST 2019 i Los Angeles i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP

Clint Eastwood 90 år: – Fint å ha en betalt jobb

Clint’ern fyller 90 år søndag, men har ingen planer om å pensjonere seg.

Eastwood, en av verdens desidert mest berømte i sin bransje, har heller ikke tenkt å ha noen storstilt bursdagsfeiring.

Skuespillersønnen Scott Eastwood (34), fra ekteskap nummer to, uttalte til TV-showet Access nylig at det bare blir en «liten, intim familiemarkering».

– Veldig, veldig stille og dempet. Han liker ikke så godt bursdager, forklarte sønnen, og opplyste at det bare blir en ganske enkel lunsjsamling.

– Men en liten kake får vi nok sneket inn, selv om han sikkert ikke liker det.

IKONISK: Clint Eastwood i signaturrollen som «Dirty Harry», her på 70-tallet. Foto: Warner Brothers

Datteren Alison Eastwood (47), som Eastwood har med sin første kone, uttalte til Closer Weekly før jul i fjor at det ikke var de helt store planene på gang.

– Jeg tror min far bare liker å jobbe og nyte livet, men at han ikke føler for å feire. Av en eller annen grunn hater han sin egen bursdag. Vi har alle prøvd å overtale ham, men han nekter. Så vi får se, lød det fra Alison.

les også Clint Eastwood vil ha Bloomberg som president

Da Eastwood selv ble intervjuet på ITVs frokostshow «This Morning» i slutten av januar i år, innrømmet han at han gjerne unngår for mye ståhei rundt egen person, og at han ikke har noe ønske om å blåse ut lys på kaken. Men å jobbe, det har han tenkt å fortsette med.

– Det er fint å kunne ha en betalt jobb. Jeg liker å spille i filmer, og jeg liker å lage filmer, forklarte Eastwood, som er like berømt som regissør og produsent som for sine skuepillermeritter.

Noen pensjonisttilværelse frister ikke filmstjernen, kjent fra klassikere som «Dirty Harry», «Nådeløse menn», «Bird», «Den gode, den onde og den grusomme», «For en neve dollars», «Broene i Madison County», «Mystic River» og «Million Dollar Baby».

OSCARBELØNNET: Clint Eastwood og Hilary Swank i «Million Dollar Baby» i 2004. Foto: SF / Filmweb

– Jeg begynte med å regissere filmer fordi jeg tenkte at én dag kom jeg til å titte opp på filmlerretet og tenke: «Ok, Eastwood, nå er det nok. På tide å gjøre noe annet». Så da tenkte jeg at om jeg regisserer, kan jeg la andre mennesker være foran kamera, sier mannen, som har spilt i over 50 filmer og regissert nærmere 40.

Eastwoods ferskeste regi – «Richard Jewell»: Se terningkast

KJÆRESTER: Clint Eastwood og 47 år yngre Christina Sandera på premiere i L.A. i 2018. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Opp gjennom årene skal Eastwood ha hatt utallige romanser, også mens han har vært gift, men han har «kun» to havarerte ekteskap bak seg.

På filmnettstedet IMDb.com er det bare tre barn fra de to ekteskapene som er ført opp, men Eastwood har til sammen åtte voksne barn, seks døtre og to sønner.

Én av døtrene var nærmest for en hemmelighet å regne – i hvert fall for offentligheten – frem til 2018. På premieren til sin egenregisserte «The Mule» stilte imidlertid filmikonet med hele flokken.

les også Clint Eastwood (84) viste frem kjæresten (42)

Det var første gang Eastwood ble avbildet offentlig med datteren Laurie (65). Han skal angivelig selv ikke ha visst om henne før hun hadde rukket å bli 30 år.

Alison Eastwood delte også bilde av alle de åtte søsknene i sosiale medier, og hevdet at det trolig var første gang alle poserte sammen (artikkelen fortsetter under posten):

De siste årene har Eastwood vært kjæreste med Christina Sandera (47). Paret ligger normalt lavt i terrenget, men også hun var med på «Mule»-premieren for halvannet år siden.

Eastwood, som skal ha en formue på nærmere fire milliarder kroner, kan skilte med fem Oscar-statuetter som regissør og produsent.

Noen filmer har en ekstra plass i hjertet hans. 90-åringen røpet i intervjuet med ITV at han har tatt vare på cowboy-ponchoen fra «En neve dollars» i 1964.

– Den har jeg fortsatt – i en glassmonter. Den er aldri blitt vasket, sa han smilende.

Eastwood er svært politisk engasjert og var republikansk borgermester i Carmel i Calfiornia fra 1986 til 1988. Han har tidligere uttrykt sterk støtte til til Donald Trump, men nå har han byttet side og heier i stedet på Michael Bloomberg.

TÅREPERSE: Clint Eastwood og Meryl Streep i «Broene i Madison County» i 1995. Foto: Warner Brothers

Publisert: 31.05.20 kl. 09:18

