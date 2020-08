Ingrid Bolsø Berdal og Sven Nordin på avdukingen av hver sin Amanda-stein i Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Ingrid Bolsø Berdal om pandemien: Nærhet er avgjørende for oss

Skuespillerne Sven Nordin og Ingrid Bolsø Berdal ble lørdag hedret med hver sin stein i Haugesunds egen Walk of Fame.

– Det er jo stas å bli satt pris på, det må jeg si. Det er en fin gjeng som er der, og fint å bli innlemma i det selskapet, sier Ingrid Bolsø Berdal (40), som i sommer vant Gullrute i kategorien Beste skuespiller for serien Heksejakt, til VG.

Under Den norske filmfestivalen ble hun og Sven Nordin (63) hedret med hver sin Amanda-stein i Haugesunds Walk of Fame, en tradisjon som startet i 2015.

Skuespillere som Jakob Oftebro, Aksel Hennie, Pia Tjelta og Kristoffer Joner har tidligere år blitt hedret.

I år har film- og skuespillerbransjen fått oppleve en ny type sårbarhet. Tomme kinosaler, avlyste innspillinger og full stopp i produksjon har vært skremmende for mange. Hele kulturbransjen har blitt rammet.

Dette er noe Berdal har tenkt på.

– Litt fattigere

– Jeg synes det har vært en interessant tid for vår menneskehet. Jeg er spent på hvor vi velger å gå. Og jeg håper at vi tar det inn over oss, ikke bare med tanke på det ytre, med løsninger og støttepakker for yrkeslivet, men også på det indre planet i forhold til hvor sårbare vi er, sier hun.

– Og hvordan vi hører i lag, hvordan vi trenger å være i lag fysisk. Jeg håper at det og er noe som blir snakket om.

Her mener Berdal kulturbransjen spiller en viktig rolle for det mellommenneskelige, for nærheten.

Ingrid Bolsø Berdal på premierevisningen av serien «Heksejakt», et prosjekt hun synes var ekstra viktig. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg håper vi setter pris på å være i lag, at vi kan ta på våre nærmeste, det er avgjørende for oss. Når ting stopper opp i kulturbransjen mister vi noe viktig. Vi deler noe når vi ser på film, TV-serie, utstillinger, teater og konserter. Vi deler opplevelsen, vi snakker om det, og når det er borte blir vi litt fattigere.

Men sånn er det jo å være menneske; det er først når noe blir tatt fra oss, at vi forstår hva vi hadde, reflekterer Berdal.

– Og vanskeligheter og smerte, det er da vi lærer og utvikler oss. Jeg håper vi kan se på den kløen vi har inne i oss. I forhold til at ting har vært vanskelig, at vi kan ta inn over oss det litt, at vi kan sette pris på det vi har.

Inspirert

Selv har Berdal etter gjennombruddet i «Fritt vilt» i 2006, «flesket til» med en rekke oppsetninger, serier og filmer. Også utlandet har fått øynene opp for den norske stjernen, som kan skilte med både musikkutdanning og Teaterhøgskolen – samt en rekke priser og utmerkelser.

Vi kan nevne Hollywood-filmen «Hercules» og HBO-serien «Westworld». I tillegg blir hun å se NRKs nye julekalender «Stjernestøv».

– Det sa jeg ja til på flekken. Jeg har et veldig sterkt forhold til NRKs julekalendere, forteller hun.

Ellers skal hun snart i gang med en spillefilm, som hun beskriver som et «artig og rørende prosjekt». Filmen er ennå ikke lansert.

VG møtte Berdal på premierefesten til Heksejakt, bare et par måneder før hun fylte 40 år. Den gang snakket hun om hvor naturlig og verdifullt det er å bli eldre, til tross for at det i skuespillerbransjen, spesielt for kvinner, har rådet et ungdomshysteri.

– Jeg tror alle sammen er i en form for prosess om hvordan man ser seg selv. Det er jo 40-årskrisa – det handler om at man ser sin egen død der fremme. Det er ikke sånn at man lenger bare kan si «det skal jeg gjøre en gang», forklarer hun over et halvt år senere.

– Men for meg har det vært inspirerende at jeg bare har en tilmålt tid på planeten, og hvordan vil jeg bruke den? Å bruke den på å stresse over å bli eldre, det gjør meg ikke noe glad.

Suget etter opplevelser

En annen som fikk avduket sin Amanda-stein var Sven Nordin. Skuespilleren er aktuell med «Børning 3» som har premiere til høsten. I tillegg har virkelig yrkeslivet tatt fart igjen etter en pandemipause. Blant annet spiller han en rolle i NRKs «Rådebank» og farfar i en familieunderholdning på TV 2.

– Det er litt usikre tider. Jeg merker nå når vi filmer at det er mye å ta hensyn til. Men jeg synes jo at produsentene og filmarbeiderne er veldig flinke. Og de er veldig nøye. Det er krise hvis ting skjærer seg, ikke sant, sier Nordin til VG.

Men å få tildelt en stein på Walk of Fame i Hauseund, det var stas.

– Det var flott å få en stein. Det er mye hyggeligere med en sånn stein enn den man får når man forsvinner, fleiper han.

Sven Nordin mottar Amanda-stein i Haugesund: – Gøy å dele plass med de flotte kollegene, det er folk jeg kjenner alle sammen. Foto: Jan Kåre Ness

Den nye «Børning»-filmen blir også en skikkelig opptur, forklarer han. Med tyske skuespillere, en av verdens største bilbaner, humor og denne gangen litt romantikk, tror han filmen vil gå rett hjem hos fansen.

– Jeg tror folk er ganske sugne på å oppleve noe, enten det er konsert, kino eller teater. Man merker at det er et sug i befolkningen etter opplevelser.

Selv har Nordin tilbrakt de siste månedene på hytta med kona i Vestfold. Der hadde de base for pandemien.

– Men det var litt stusselig da jeg ikke kunne se barnebarna. Det kjente jeg på, det savnet og sånt. Men jeg er føler jeg er i god form og ikke har noe underliggende sykdommer, så jeg har ikke være redd. Selv om man har sett at det er jo en reell trussel.

Publisert: 15.08.20 kl. 16:32

