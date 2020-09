UNG, KRISTEN KJÆRLEIK: Britt Robertson og K.J. Apa i «I Still Believe». Foto: Michael Kubeiy / Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «I Still Believe»: Gudfryktig gråtefilm

Kristen ungdomsfilm. På kino! 2020 er i sannhet undrenes år.

DRAMA

«I Still Believe»

USA. 9 år. Regi: Andrew Erwin, Jon Erwin

Med: K.J. Apa, Britt Robertson, Gary Sinise, Shania Twain, Reuben Dodd

Det sier en del om våre dagers unntakstilstand at en film basert på livshistorien til den kristne popsangeren Jeremy Camp (nei, ikke jeg heller), blir satt opp på kino.

På tampen av det forrige årtusenet, og Camp (Apa, fra TV-serien «Riverdale») er i ferd med å forlate familien i Indiana – far Tom (Sinise), mor Teri (en forsiktig Twain) og den utviklingshemmede lillebroren Josh (Dodd) – til fordel for college.

HEDRER SIN MOR: Shania Twain og K.J. Apa i «I Still Believe». Foto: Michael Kubeisy / Nordisk Film Distribusjon

Oppbruddet er sårt. Disse folkene står hverandre nære, og alle virker å være salige langt inn i sjelen. Jeremy får med seg en akustisk gitar på ferden, og skal i det minste til venner. Han skal innrulleres på et kristent college, må vite.

Vel fremme i California går det unna. I løpet av en halv ettermiddag er vår helt ikke bare blitt gitarroadie for og venn med sitt store idol, Jean-Luc (Nathan Parsons), som vi blir fortalt er en «legende» innen kristen-popmusikken. Han er også blitt forelsket ved første blikk, i den første jenta han ser, Melissa (Robertson).

«VIL DU HØRE DEN NYE KRISTENPOPSANGEN MIN?»: K.J. Apa og Britt Robertson i «I Still Believe».. Foto: Jason LaVeris / Nordisk Film Distribusjon

Senere samme kveld drikker Jeremy og Melissa seg dritings og ligger med hverandre … Neeeeida! Bare tuller! Det som skjer, er at Jeremy og Melissa innleder en utstrakt kurtiseringsperiode, som blir lettere komplisert av at Jean-Luc også har et godt øye til – ikke Jeremy, selvsagt, det skulle tatt seg ut, men Melissa.

Jeg sier «lettere komplisert», og gjør det fordi det alle problemene i denne religiøse ménage à tro(is)-en virker mildere, litt barnligere enn de ville gjort i livene til oss som ikke er like brennsikre på at paradiset er rett rundt hjørnet.

HEDRER SIN FAR: Gary Sinise og K.J. Apa i «I Still Believe». Foto: Jason LaVeris / Nordisk Film Distribusjon

Alt er liksom en aning annerledes: Det går 40 minutter før Jeremy og Melissa kysser for første gang, hvilket sikkert mange uker i «virkeligheten». Når Jeremy blir frustrert og slår neven i biltaket, gjør han det mykere enn vi andre ville gjort.

Musikken som både Jeremy og Jean-Luc spiller, og som har en viktig funksjon i filmen, ligger – slik kristen pop har gjort i alle tider – cirka 30 år etter strømmingene enn i den generelle, sekulære populærkulturen. Det meste høres ut som kasserte U2- eller Snow Patrol-innspillinger.

Det er ofte noe veslelvoksent og snusfornuftig ved unge kristne. Et resultat, er det lett å anta, av en urokkelig tro på at en selv er på den eneste rette vei, og at uansett hva som skjer, så har Jesus og hans foresatte, Gud, ens beste for øyet.

SALMER OG SANGER VI GJERNE HØRER: K.J. Apa som Jeremy Camp i «I Still Believe». Foto: Michael Kubeisy / Nordisk Film Distribusjon

Slik er det seg at da noe dypt tragisk skjer – vel, så er det grenser for hvor tragisk det føles. Alt er jo uansett en del av en større, guddommelig plan. Om du ber aldri så mye, og Vårherre likevel ikke slår til med et av sine sporadiske mirakler – ja, da er det meningen at du skal dø.

Ja, ikke bare meningen – det er vakkert også, og du vil bli styrket i troen av det! «Lidelse ødelegger ikke troen», sier en dødssyk persion på et tidspunkt i denne filmen: «Den foredler den». Menneksene i denne filmen blir ikke forbitrede av livet – og livets slutt – slik vi vanlige dødelige gjør.

I GODE OG ONDE DAGER: K.J. Apa og Britt Robertson i «I Still Believe». Foto: Michael Kubeisy / Nordisk Film Distribusjon

Her er vi selvsagt fremme ved selve avgrunnen mellom troende og ikke-troende mennesker. For den førstnevnte gruppen vil «I Still Believe» være ytterst kjærkommen – manna fra kinogudene, så og si. (Når så du sist en kristen film for unge på kino?).

For alle andre vil den være en standard, glatt gråtefilm, satt til et bisart, fremmed miljø. Det har om ikke annet en viss sosialantropologisk interesse.

Publisert: 09.09.20 kl. 15:17

