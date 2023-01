«JEG VIL IKKE LEKE MED DEG MER»: Brendan Gleeson (sittende til venstre) og Colin Farrell i «The Banshees Of Inisherin».

Filmanmeldelse «The Banshees Of Inisherin»: Uvenner for livet

På tirsdag ble den nominert til en drøss gjeve Oscar-statuetter. Vel fortjent.

DRAMA

«The Banshees Of Inisherin»

Premiere på kino fredag 27. januar

Irland/Storbritannia/USA. 15 år. Regi: Martin McDonagh

Med: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Den fiktive, tynt befolkede øya Inisherin på den irske vestkysten, 1923. Pádraic (Colin Farrell, Oscar-nominert for beste mannlige hovedrolle) banker på ruten hos den eldre kameraten Colm (Brendan Gleeson, også Oscar-nominert, beste mannlige birolle). Slik han har gjort hver dag i mange år.

«Kommer du ned på puben? Klokka er 14». Colm svarer ikke. Blir sittende og stirre i gulvet. Pádraic, en snill og enkel fyr, lurer på i all verden som har skjedd med mannen han kaller sin beste venn. «Jeg liker deg bare ikke lenger», forklarer Colm litt senere.

TUPPEN OG LILLEBROR: Colin Farrell (til venstre) og Brendan Gleeson i «The Banshees Of Inisherin».

Hva er skjedd? Ikke noe så banalt som at Pádraic har sagt noe dumt i fylla, i hvert fall. Nei, Colms valg om å kutte ut Pádraic for godt synes å ha en mer eksistensiell klangbunn. Colm blir ikke noe yngre, og er kommet til at den tidligere vennen er en «begrenset» mann. Han ønsker ikke lenger å kaste bort den tilmålte tiden sin på lange, formålsløse samtaler. Vil heller ofre seg for kunsten. Spille fele og komponere folkesanger.

Kan det være snakk om en aprilspøk? Vil det hjelpe om Pádraic forandrer seg, står litt mer opp for seg selv? Nei. Colm mener alvor. Virkelig alvor.

Pádraic tar avvisningen tungt. Det hjelpeløse ansiktet er et stort spørsmålstegn. Blikket flakker under uttrykksfulle svarte øyenbryn, han aner ikke hva som har truffet ham – eller hvorfor. Han har ikke mange andre på den gudsforlatte øya:

FORNUFTENS ENSOMME RØST: Kerry Condon i «The Banshees Of Inisherin».

Søsteren Siobhán (Kerry Condon, Oscar-nominert for beste kvinnelige birolle), som han bor sammen med. Miniatyr-eselet Jenny. Til nød «landsbyidioten» Dominic (Barry Keoghan, Oscar-nominert i samme kategori som Gleeson: beste mannlige birolle).

Inne på fastlandet, dit den beleste Siobhán lengter, herjer den irske borgerkrigen. «Det var bedre da vi var på samme side, og bare drepte engelskmenn», sier en mann på puben. Men de merker ikke så mye til den på Inisherin, bortsett fra ett og annet smell og en påfølgende røyksky.

Er «The Banshees Of Inisherin» (Oscar-nominert for beste film) en eneste lang allegori for krig? Spesifikt slike kriger der menn som tidligere var brødre, kjemper mot hverandre? Det også, men neppe utelukkende.

AVMEKTIGE MENN: Colin Farrell (til venstre) og Barry Keoghan i «The Banshees Of Inisherin».

Martin McDonaghs (Oscar-nominert for beste regi) film handler også om depresjon og isolasjon, tenker jeg, og hvordan mangel på muligheter kan virke inn på både kloke, kreative sinn, som Colms og Siobháns, og mindre kloke og mindre kreative sinn, som Pádraics. Ikke noe hyggelig for noen.

Farrell og Gleeson spilte mot hverandre i den samme regissøren og manusforfatterens «In Bruges» («Undercover i Brügge» på halvt norsk) i 2008, og dynamikken de to imellom er til å kjenne igjen. Begge gjør nok en gang formidable innsatser: Gleeson som en mann som er seg selv nok, selv i sine mørkeste stunder. Farrell som en fyr som er ute av stand til å skjule sin sårbarhet og uvitenhet.

Barry Keoghan og Kerry Condon fyller ut det lille ensemblet på fremragende vis. Førstnevnte har et forbløffende følsomt ansikt, og Condon («Better Call Saul») er en åpenbaring i en ørken av maktesløse menn. Siobhán er det eneste mennesket i denne fabelen som skjønner at hun må bort og vekk. Bort og vekk fra disse menneskene og de meningsløse, smålige kranglene deres.

«NÅ ER DET BARE OSS TO»: Colin Farrell og eselet Jenny i «The Banshees Of Inisherin».

Høres deprimerende ut? På ingen måte, faktisk. McDonaghs etter hvert karakteristiske blanding av det tragiske og det mørkt komiske – han er en hybrid av Samuel Beckett og Coen-brødrene – lander ikke hver gang. Men i «The Banshees Of Inisherin» gjør den det.

Regissørens bakgrunn i teateret er fremdeles høyst merkbar. I det økonomiske, finjusterte manuset, i øret hans for hvordan folk snakker (dialogene er gnistrende gode). Men han er også blitt flinkere til å lage film. «The Banshees Of Inisherin» er det vakreste han har begått.

VÆRBITTE LANDSKAPER: Regissør Martin McDonagh (til venstre) og Colin Farrell på settet av «The Banshees Of Inisherin».

Musikken, ved Carter Burwell (Oscar-nominert), og kinematografien, ved Ben Davis (faktisk ikke Oscar-nominert!), spiller like overbevisende sammen som Farrell og Gleeson. De værbitte landskapene er enormt film-vennlige. Nordmenn vil kjenne igjen både naturen og menneskene som befolker den. Ubøyelige og sta, inntil graven.

En høyst menneskelig tragikomedie om den menneskelige komedie. Nydelig film.