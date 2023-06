FILMAKTUELL: Amber Heard, her på Taormina Filmfestival i Italia 24. juni.

Amber Heard: − Ikke kast steiner på meg

Amber Heard (37) nekter å la rettssaken mot Johnny Depp (60) sette stopper for filmkarrieren.

Litt over ett år har gått siden Heard gikk på et knusende nederlag i rettsstriden mot eksmannen, og ble dømt for å ha ærekrenket ham.

De siste par månedene har den amerikanske skuespilleren hatt sin base i Madrid i Spania, sammen med datteren på to år.

Men Heard har ikke trukket seg tilbake fra offentligheten. Det gir hun tydelig uttrykk for i et ferskt intervju med Deadline.

– Det jeg har vært gjennom i livet mitt, er ikke det som har skapt karrieren min. Og det skal i hvert fall ikke stoppe karrieren min. Så la oss snakke om denne filmen, sier Heard – og sikter til thrilleren «In The Fire».

Det er første jobboppdrag for Heard siden rettssaken, og i helgen deltok hun på Taormina Filmfestival på Sicilia i Italia for å reklamere for prosjektet.

BLID: Amber Heard og en ikke navngitt mann i filmensemblet.

Heard er klar i sin tale overfor Deadline, der hun presiserer at hun har kontroll over hva som kommer ut av hennes egen munn, men ikke hva andre sier om henne.

– For meg har det vært en viktig ting å erfare, nemlig vissheten om at jeg ikke kan styre hvilke historier andre lager om meg. Kanskje er det noe jeg vil se på som en velsignelse en gang i fremtiden, men akkurat nå vil jeg bare at dere ikke skal kaste steiner på meg, sier hun.

Heard har måttet tåle mye kritikk og motbør i sosiale medier i kjølvannet av rettssaken.

FESTIVAL: Amber Heard med kolleger i Taormina i helgen.

I det nye intervjuet beskriver Heard rettssaken som «elefanten i rommet».

– Jeg er skuespiller. Jeg er her for å støtte opp om en film, og det kan ingen saksøke meg for.

37-åringen sier også at hun mener hun har «gjort seg fortjent til respekt» for at jobben hennes er en «egen greie».

I «In The Fire», som utspiller seg i 1899, spiller Heard en psykiater som er enke og skal forsøke å behandle et barn anklaget for å være djevelen selv.

Hun har også en rolle i «Aquaman and the Lost Kingdom», som har premiere i desember. Denne skulle hatt premiere for lengst, men har vært utsatt.