UNNSKYLD!: Jamie Foxx kom skjevt ut med en Instagrampost i helgen og har nå lagt seg langflat i beklagelse.

Jamie Foxx beklager jøde-uttalelse

Jamie Foxx (55) beklager nå offentlig en Instagram-post som kunne oppfattes antisemittisk.

Kortversjonen Den berømte skuespilleren Jamie Foxx har bedt om unnskyldning for en Instagram-post som kunne tolkes som antisemittisk.

Posten inneholdt en kommentar som mange følte var en anklage mot det jødiske folk for å ha korsfestet og drept Jesus.

Foxx fjernet posten etter negative tilbakemeldinger, men følte seg nødt til å komme med en offentlig beklagelse på Instagram.

I beklagelsen skriver Foxx at han ble bedratt av en «fake friend» og at han innser at ordvalget hans kunne oppfattes som støtende.

Ifølge The Guardian, skal også Jennifer Aniston ha trykket «like» under det opprinnelige innlegget, noe hun sterkt har benektet på Instagram Story.

Hendelsen skjer etter at Foxx returnerte til jobb etter helseproblemer tidligere i sommer. Vis mer

Det var i helgen at den berømte skuespilleren tabbet seg ut, skriver blant andre The Guardian.

I Instagram-posten til Foxx het det – oversatt til norsk; «De drepte denne fyren Jesus ... hva tror du de vil gjøre mot deg???!#fakefriends #fakelove».

Jamie Foxx – som fikk Oscar i 2005 for sin rolle som Ray Charles i «Ray» – slettet innlegget da flere av hans følgere kommenterte at dette kunne minne for mye om den hatefulle påstanden om at det var hele det jødiske folk som korsfestet og drepte Jesus.

Det var likevel for sent. Instagram-posten til Foxx fikk så mye negativ oppmerksomhet i sosiale medier at skuespilleren så seg nødt til å komme med en beklagelse, også det på Instagram.

Der skriver Jamie Foxx at han var bedratt av en «fake friend» – en falsk venn. Han innrømmer at han nå forstår at ordvalget hans kunne oppfattes støtende.

«Jeg vil gjerne beklage overfor det jødiske miljøet og alle som ble fornærmet», skriver Foxx.

Ifølge The Guardian var det ikke bare Foxx som fikk gjennomgå av sin «fake friend». Avisen skriver at også «Friends»-stjernen Jennifer Aniston skal ha trykket «like» under det opprinnelige innlegget fra Foxx, noe hun senere skal ha avkreftet på det sterkeste via Instagram Story.

«Jeg trykket ikke «like» på denne posten, hverken med vilje eller tilfeldig. Og viktigere; jeg vil gjøre det helt klart for alle som ble såret om det dukket opp i feeden deres – jeg er ikke tilhenger av antisemittisme. Og jeg tolererer virkelig ikke HAT av noe slag. Punktum».

Flere andre venner og bekjente av Foxx har i etterkant kommet Oscar-vinneren i møte og beskrevet ham som det stikk motsatte av en antisemitt. Jamie Foxx har også flere ganger opptrådt i en bar mitsva bar mitsvaBar mitzva er betegnelsen på en jødisk gutt som etter å ha fylt 13 år, pluss en dag, blir et fullverdig medlem av det jødiske fellesskapet. (Kilde: Store norske leksikon)..

Instagram-hendelsen skjer bare et par uker etter at Jamie Foxx kom tilbake i jobb etter helseproblemene tidligere i sommer.