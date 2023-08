NYTT BARBIE-BRÅK: Skuespilleren Margot Robbie spiller Barbie i filmen med samme navn.

«Barbie»-selskap refses for reaksjon på atombombe-spøk

Filmselskapet bak «Barbie», amerikanske Warner Bros. Pictures, legger seg nå langflat og unnskylder seg overfor sitt japanske datterselskap for reaksjonen på et forsøksvis spøkefullt «meme» som gikk viralt.

Memet, kjent som Barbenheimer, ble postet på den amerikanske Twitter-kontoen for et filmnettsted, og viste «Barbie»s Margot Robbie sittende på skulderen til Cillian Murphys Oppenheimer-karakter foran en stor atomsky.

Den japanske avdelingen til Warner Bros. ga uttrykk for sterk misnøye med publiseringen av memet, ettersom Robert Oppenheimer er kjent som atombombens far og atomanvendelsen resulterte i anslagsvis 250.000 dødsfall i Japan i 1945.

Warner Bros' unnskyldning ble offentliggjort gjennom en e-post til Variety, og beklaget den ufølsomme håndteringen på sosiale medier.

Hendelsen har ført til ny diskusjon om effektene av de amerikanske atombombene i 1945, og hashtaggen #NoBarbenheimer har trendet i Japan de siste dagene. Vis mer

Memet er postet på den amerikanske Twitter-kontoen - eller X/Twitter-kontoen til et amerikansk filmnettsted. Det har fått navnet Barbenheimer og består av en poster som kobler sammen sommerens to største filmer, «Barbie» og Universals «Oppenheimer», som i USA hadde premiere på samme dag, den 21. juli.

Posteren viser «Barbie»s Margot Robbie som sitter på skulderen til Cillian Murphys Oppenheimer-karakter foran en voldsom atomsky. I en melding under posteren har «Barbie»-filmens offisielle X/Twitter-konto postet teksten; «Det kommer til å bli en sommer å huske» med både kysse- og hjerteemoji.

Det er Variety som først omtalte saken.

Variety er raske med å minne om at Robert Oppenheimer regnes som atombombens far, og at anslagsvis 250.000 mennesker døde i 1945 da USA slapp to bomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki.

Barbenheimer-memet gikk fort viralt, men det positive svaret fra «Barbie»-filmen og amerikanske Warner Bros. Pictures provoserte frem en skarp reaksjon hos den japanske avdelingen av filmselskapet.

«Vi anser det som ekstremt beklagelig at den offisielle kontoen til «Barbie»-filmens hovedkontor reagerte på den sosiale medie-postingen fra Barbenheimer-fans», skrev japanske Warner Bros. Pictures i en uttalelse og beklaget samtidig overfor alle som var blitt fornærmet av «den hensynsløse reaksjonen», samtidig som de ba sitt amerikanske moderselskap om å ta «nødvendige skritt».

Svaret fra Warner Bros. kom tirsdag i form av en e-post til Variety.

«Warner Brothers beklager sitt ufølsomme engasjement på sosiale medier nylig. Studioet tilbyr en ektefølt unnskyldning», heter det i uttalelsen.

Ifølge Variety skal Barbenheimer-skandalen ført til ny debatt rundt masseødeleggelsene som de amerikanske atombombene skapte i 1945, og emneknaggen #NoBarbenheimer har trendet i Japan de siste dagene.

Av samme årsak har heller ikke «Oppenheimer» fått premieredato i Japan, mens den – og «Barbie» - i USA sørget for den fjerde beste åpningshelgen i historien da filmene hadde premiere i juli.