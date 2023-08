SKAL BARE SJEKKE RASKT: Er det innafor å kaste et glimt på mobilen i konsalen?

Avliver kinomyten: − Unge er ikke verst

Etter at «hele verden» har vært på kino i sommer, har en gammel debatt nok en gang meldt seg: Kan man sjekke mobilen på kino?

Kortversjonen I sommer har mange klaget i sosiale medier på mobilbruk i kinosaler, og fortalt om folk som tar bilder, filmer skjermene eller scroller underveis i filmen.

Nordisk Film Kino sin programdirektør, Christin Berg, bekrefter at dette er et gjentagende problem, men sier de oftest opplever at dette er voksne folk.

Kjeden sier de diskuterer mulige løsninger, men ønsker ikke å gripe for mye inn i kinogjengernes opplevelse. Du risikerer likevel tilsnakk, og i ytterste konsekvens bortvisning.

Føringer om at kinogjengere må oppbevare mobilene i låste poser, likt som på konserter, har ikke vært oppe til diskusjon. Vis mer

Nordmenn har strømmet til kinosalene i sommer. En halv million har sett «Barbie» og like bak følger «Oppenheimer», med seertall på rett under 400.000.

Den enorme interessen er i høyeste grad global. «Barbie» har allerede tjent inn over en milliard dollar. Men ikke alle har klart å kose seg i salen.

I sosiale medier har flere i løpet av sommeren delt sin frustrasjon over folk som sjekker mobilen underveis i filmen.

Noen beskriver folk som tar bilder eller filmer skjermen, andre forteller om kinogjengere som regelrett scroller under filmen.

Flesteparten fordømmer oppførselen, men innimellom dukker det opp enkelte som forsvarer korte glimt på mobilen.

Voksne er verst

Christin Berg er programdirektør i Nordisk Film Kino, Norges største kinokjede. Hun sier at dette er et problem de stadig møter på, og som de har fått flere tilbakemeldinger på i sommer.

– Vi er forskjellige på dette, men de fleste synes det er fryktelig irriterende. Det er jo forstyrrende at det lyser rundt en når man ønsker å kose seg i kinomørket. Jeg synes selv det er kjempeforstyrrende, mens andre bryr seg ikke like mye.

Berg sier at forstyrrelsene varierer fra visning til visning og sjanger til sjanger. Hun er dog uenig i myten om at mobilbruken kun gjelder «ungdom med dårlig oppmerksomhetspenn». Tvert i mot.

– Oftest gjelder dette voksne mennesker, som rett og slett sjekker Facebook og svarer på meldinger. Jeg har snakket med flere kolleger som sier det samme.

Hun sier at de ofte har verter i salene på sine visninger, og det hender at disse må si i fra til publikummere som ikke tar hensyn.

– Da blir de forlegne. Folk vet jo egentlig selv at dette ikke er god etikette, så da blir man tatt litt med buksa nede.

LAR SEG IRRITERE: Berg er tydelig på hvor hun står i mobil-debatten.

Vil ikke være «politimester»

Det er heller ikke alltid at det kun er voksne som står for forstyrrelsene. Når det er skrekkfilm på programmet, så er det gjerne ungdomsgjenger som er verst, forteller Berg.

– Jeg husker for eksempel da skrekkfilmen «Smile» gikk som en farsott her i fjor høst, da var det en del uro under mange forestillinger.

Så hva gjør de med problemet?

– Det er et spørsmål om hvor politimestre vi liksom skal være. Vi ønsker ikke å ødelegge opplevelsene for dem heller. Men hvis en 10–15 personer ødelegger for 200 mennesker, så er jo det i beste fall uhøflig.

Selv om ansatte ved kinoen ofte oppfordrer til å legge vekk mobilen før visningen, må det av og til sterkere lut til.

– Under dette «Smile»-fenomenet i fjor høst hadde vi til og med Securitas-vakter.

– Dere vil ikke gjøre som på enkelte konserter, da? At man enten må levere mobilen fra seg, eller ha den i en sånn låst pose?

– Nei, det har vi ikke diskutert. Vi snakker om problematikken, men vi har ikke noen konkret løsning. Vi kommer til å fortsette å oppfordre til å ha mobilen avslått i lomma.

VG har også vært i kontakt med kinokjeden Odeon, som ikke har svart på henvendelsene.

