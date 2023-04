«NATTENS BARN. FOR EN MUSIKK DE LAGER!»: Nicolas Cage (til venstre) og Nicholas Hoult i «Renfield».

Filmanmeldelse «Renfield»: Gøyal gørr, blodfattig humor

Akkurat morsom nok.

HORRORKOMEDIE

Premiere på kino fredag 14. april

«Renfield»

USA. 15 år. Regi: Chris McKay

Med: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz

Er det på tide å si velkommen tilbake til den mer normalt uambisiøse kino-underholdningsfilmen? Den som ikke handler om en superhelt, som ikke sulter etter en Oscar eller prestisje, som fatter seg i korthet og – foreløpig, i hvert fall – ikke er del av en endeløs serie?

Den som ble unnfanget i Hollywood for 100 år siden, ble pint under pandemien og peak TV, ble korsfestet og begravet, kort sagt erklært død og ferdig, mange ganger i løpet av de siste årene?

Kanskje. Titler som «Cocaine Bear» og i en viss grad «Air» viser i hvert fall at den amerikanske filmindustrien ikke helt har glemt gamle, ukunstlede kunster. De er fortsatt i stand til å produsere rene, skjære underholdningsfilmer som er verdt å se – og ikke så mye mer. Som denne.

HAR HUGH HEFNER STÅTT OPP PÅ DEN TREDJE DAG?: Neeeida. Det er Nic Cage som grev Dracula i «Renfield».

Renfield (Nicholas Hoult) er som kjent selveste grev Draculas (Nicolas Cage) tjener og høyre hånd. Fyren hvis oppgave det er å forsyne sjefen med blod. Helst blod fra «lykkelige folk, intetanende turister, nonner og en busslast heiagjeng-ledere», som denne utgaven av den vandøde greven sier.

De to møtte hverandre da britiske Renfield dro til kontinentet for å gjøre seg fet på en eiendomshandel for X antall år siden. Siden har de vært fanget i det selsomme skjebnefellesskapet. Nå vil Renfield ut av det.

For å samle mot til den forestående skilsmissen, oppsøker han en samtalegruppe for mennesker som sitter fast i destruktive, giftige forhold og relasjoner. Samtalene der har en tendens til å flyte ut.

MÅ TA SEG AV MOROA: Awkwafina i «Renfield».

Samtidig, på en annen side av USAs mest særegne by, New Orleans, driver noen narkotika-gangstere med det narkotika-gangstere bruker å drive med. Lederen er den rojale Bellafransesca Lobo (Shoreh Aghdashloo). Ben Schwartz spiller den udugelige sønnen hennes, med det udugelige navnet Tedward.

Politiet – vel, én av dem, nemlig Rebecca (Awkwafina) – er på ferten av disse. Hun mistet sin politimann-far i tjeneste, og er like tørst på hevn som Dracula er på ferskt blod.

Awkwafinas tilstedeværelse etterlater ingen tvil: «Renfield» er primært unnfanget som en farse, dernest en splatterfilm. Filmen fungerer likevel bedre som blod- og gørr-slapstick, enn som komedie. Det er nemlig ikke så mye å le av her. I hvert fall ikke på det verbale planet.

Nicolas Cage, med en tanngard som piggtråd, gjør selvsagt det han kan for å påkalle latter, gjerne av typen som etterfølges av et himmelfallent «herreguuud!». Men det er ikke akkurat noen mangel på filmer der Cage er heeelt ko-ko. Han oppfører seg nøyaktig slik man etter hvert har lært seg å forvente at Nic Cage skal oppføre seg.

TANNGARD SOM ET PIGGTRÅDGJERDE: Nicolas Cage i «Renfield».

Hoult er på sin side ikke plagsomt karismatisk. Trass i at han ser ut som en ung goth-versjon av Jack White, subsidiært vokalisten i et emo-band, og snakker sånn britisk-engelsk som fremdeles får amerikanere til å føle seg underdanige og bli mo i knærne.

Det er i stor grad opp til Awkwafina og et par av birolle-figurene å dra det komiske lasset. De gjør det de kan med et manus som haster av sted, fort og gæli, og kunne, burde vært mer gjennomarbeidet.

«Renfield» har akkurat nok – nok å humre av, nok koreograferte blodbøtte-balletter – til at den er verdt sine 93 dyrebare minutter. Men det er hyggelig å kunne konstatere at vår egen Tommy Wirkola gjør denne typen splatterkomedie betydelig bedre, både ute og hjemme.