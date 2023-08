EN GUTTUNGE BAK RATTET: Archie Madekwe i «Gran Turismo».

Filmanmeldelse «Gran Turismo»: Race mot bunnen

For deg som har lyst til å betale for å se reklame.

ACTIONDRAMA

«Gran Turismo»

USA. 9 år. Regi: Neil Bloomkamp

Med: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou, Geri Horner

Tidlig på 2010-tallet fikk en fyr på bilmerket Nissan en tilsynelatende idiotisk idé (vedkommende spilles her av en lite imponerende Orlando Bloom):

Hva om vi, som et markedsførings-jippo, starter et «Gran Turismo»-akademi? Der vi avler opp folk som har spilt spillet med samme navn, til å bli ekte, livs levende racerførere?

«Gran Turismo», filmen, er opptatt av å innprente oss at «Gran Turismo» er noe mer enn bare et spill (eksklusivt tilgjengelig for Sonys konsoll Playstation!). Grand Turismo er «teknisk sett» en simulator, må vite.

SLEIP SELGERTYPE: Orlando Bloom i «Gran Turismo».

Av dette følger det at Moores eureka-øyeblikk ikke var fullt så vilt uansvarlig som det høres ut. At uerfarne ungdommer går fra gutterommet til 24-timersløpet i Le Mans, tilsynelatende over natten, skjer ikke hver dag. Men det skjer.

Det skjedde i hvert fall med Jann Mardenborough (Archie Madekwe). Dette er historien hans, sånn cirka.

Den sjenerte waliseren var sent i tenårene da han kom inn på akademiet. Sønn av en svart far med en fotballproff-karriere et godt stykke bak seg (Djimon Hounsou) og en hvit mor filmen ikke finner det nødvendig å fortelle oss noe om (hun spilles av Geri Horner, selveste Ginger Spice).

RESERVE-PAPPA: David Harbour i «Gran Turismo».

Jack Salter (David Harbour) blir Mardenboroughs coach og reserve-pappa. Han er utstyrt med livshistorien til ti tusen film-trenere før ham: En gang en talentfull utøver selv, nå redusert til en desillusjonert gutt på gølvet (bokstavelig talt: han ligger under bilene og skrur).

Kan disse lite lovende typene triumfere? Ja. Ellers hadde ikke dette blitt film.

En dårlig film, må jeg tillegge, som ikke utfordrer en eneste av de mange klisjeene som følger med når historien om en underdog i en idrett skal fortelles.

De uforstående foreldrene og den realistiske-men-snille treneren er nevnt. Legg til en slimål av en erke-rival, i gullfarget Lamborghini, og en kjæreste som står trofast bi, og har null funksjon utover det.

Ja, og en ulykke, der alt handler om utøveren som må komme seg over traumet, og ingenting om den som ble utsatt for den.

«DU MÅ GØNNE PÅ!»: David Harbour (til høyre) coacher Archie Madekwe i «Gran Turismo».

At det kan være liv i simple idrettsfilmer ennå, så lenge de blir håndtert med en viss filmatisk schwung, var «Creed III» et bevis på tidligere i år. Men egentlig er det mer nærliggende å se «Gran Turismo» i lys av «Air» og «Barbie».

I motsetning til de to, henholdvis uimotståelig underholdende og unektelig interessant, er «Grand Turismo» blitt en riktig ussel to timer lang produkt-reklame (se opp for nærgående «skildringer» av andre dingser fra Sonys sortiment også, fra klassiske Walkman-modeller til frekke MP3-spillere). Trolig finansiert ved hjelp av midler fra turistnæringene i Tokyo og Dubai.

Manuset er semmert, stappet med carpe diem-banaliteter som «alt er mulig!», «du må gønne på!» og «dette er ikke et spill!». Helt ute av stand til på gi oss en følelse av hva det må ha krevd å ta steget fra å drikke Red Bull og leke med en joystick, til å konkurrere i den fysiske verden mot ekte mennesker.

OPPSIKTSVEKKENDE USPENNENDE: Scene fra «Gran Turismo».

Mer kritisk er det at Neil Bloomkamp (som debuterte på formidabelt vis med «District 9» i 2009, men har slitt siden) kløner så fælt når det kommer til filmens ressurs, altså selve billøpene.

Regissøren får overhodet ikke flyt i dem. De er stakkato og kaotiske, vi enser ikke farten og kraften, de føles helt identiske, uansett bane. Du husker racing-scenene i «Ford v. Ferrari» (2019)? Bloomkamps bestrebelser befinner seg i den andre enden av skalaen. De er oppsiktsvekkende uspennende.

Wikipedia-artikkelen om Mardenborough lærer deg vel så mye om ham. Den er mer underholdende også.