KJÆRLIG: Michael Douglas viste for alle de fremmøtte hvor nært forhold han har til sin like berømte far, Kirk Douglas, på mandagens seremoni. Foto: MARIO ANZUONI / AP

Gråtkvalt Michael Douglas (74) takket pappa Kirk (101)

FILM 2018-11-08T10:55:15Z

Kirk Douglas satt i rullestol på første rad under den høytidelige stjerneseremonien for sønnen Michael i Hollywood mandag.

Publisert: 08.11.18 11:55 Oppdatert: 08.11.18 12:47

Endelig har Hollywood -veteranen Michael Douglas fått sin egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame.

I takketalen forklarte Douglas de fremmøtte at det er det spørsmålet han er blitt stilt aller mest opp gjennom sin 50 år lange karriere – nemlig hvorfor han ikke er blitt belønnet med den prestisjetunge stjernen.

Det hadde han ikke noe svar på.

– La oss innse fakta, dette er en stor ære, og jeg blir ikke yngre. Så dette skal jeg glede meg over sammen med min kone, min sønn, alle pleierne mine og tippoldebarna, spøkte han ifølge People .

Oscar-belønnede Michael Douglas, kjent fra blant annet «Wall Street», «Farlig begjær», «Basic Instinct», «Wonder Boys», «Ant-Men» og «Wasp», ble bestefar i fjor. Han er imidlertid ikke i nærheten av å kunne kalle seg oldefar.

På plass under seremonien var Michaels skandaleombruste sønn Cameron Douglas (39) . Det samme var Michaels kone, filmstjernen Catherine Zeta-Jones (49). De fikk begge varme ord fra Michael. Men det var pappa Kirk som gjorde Michaels stemme gråtkvalt av følelser.

– Pappaen min er her. Om en måned fyller Kirk 102 år! Det betyr så mye for meg, pappa, at du er her i dag. Tusen takk for alle råd, for inspirasjon. Jeg sier det enkelt, men fra dypet av mitt hjerte: Jeg er så stolt over å være sønnen din, sa Michael om faren, som kan skilte med over 100 filmer , tre Oscar-statuetter og for lengst egen stjerne på Walk of Fame.

Michael klemte kjærlig på sin far og kysset ham midt på munnen til ære for fotografene.

Cameron Douglas, som i 2016 slapp ut fra fengsel etter å ha sonet syv år for en narkodom , poserte sammen med far og bestefar.

– Jeg er så stolt over å se sønnen min, Cameron, her sa Michael før han hyllet kona.

– Mitt livs kjærlighet er også her. Jeg snakker om Catherine. Jeg er så takknemlig for all kjærlighet og tålmodighet. Om en uke kan vi feire 18 års ekteskap. Tusen takk for de 18 beste årene av mitt liv.

For fem år siden gikk de to gjennom en krise i forholdet , men de klarte å gjenforenes .

Michael Douglas har sønnen Cameron med ekskona Diandra Luker (60) , og i tillegg en datter på 15 og en sønn på 18 med Zeta-Jones.

74-åringens stjerne er et resultat av en iherdig kampanje i regi av tilhengerne. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare 15–20 av disse ender opp med stjerne.

Kirk Douglas har i likhet med andre stjerner opplevd at sementstjernen er blitt stjålet fra fortauet . De stjålne stjernene er imidlertid blitt erstattet.

President Donald Trump (72) har gjentatte ganger fått sin stjerne fullstendig ødelagt .