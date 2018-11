JOBB SØKES, ALT AV INTERESSE: Lakeith Stanfield i «Sorry To Bother You». Foto: Peter Prato / Annapurna Pictures / Arthaus

Filmanmeldelse «Sorry To Bother You»: Virrete og vital

2018-11-23

Arbeid gjør ufri i denne inspirert surrealistiske svarte komedien.

Publisert: 23.11.18

SATIRE/KOMEDIE

«Sorry To Bother You»

USA. 12 år. Regi: Boots Riley.

Med: Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Armie Hammer, Danny Glover.

4

En av årets mest originale og vitale filmer, regissert av den på så mange måter interessante renessansemannen Boots Riley – og også en utpreget udisiplinert kinoopplevelse.

«Sorry To Bother You» har satirisk og surrealistisk klo, den er sint og har to ytterst karismatiske skuespillere i sin midte: Stanfield og Thompson . Den er også lang og rørete, med en tredje akt som vil utfordre selv den mest tålmodige kinogjenger.

Den høye, lutryggede Cassius Green (les: «Cash Green»; Stanfield) tar en jobb i telefonsalgselskapet RegalView. Arbeidet dreier seg i praksis om å lure penger fra allerede økonomisk utsatte mennesker. Cassius utviser ikke noe naturlig talent for den grimme jobben, og han arbeider på akkord, i et dystopisk kontorlandskap.

Han virker ikke til å ha et spesielt bevisst forhold til at det at han er svart, muligens legger en demper på mulighetene hans i hjemlandet (filmen utspiller seg i et mildt futuristisk Oakland ). Dette til tross for at han er sammen med kunstneren og aktivisten Detroit («moren min ville at jeg skulle ha et amerikansk navn»; Thompson), som er.

Men det er inntil en eldre kollega, Langston (Glover ), ber Green om å slippe løs den «hvite stemmen» sin. Stemmen «du ville ha brukt overfor politiet», og som vi sist hørte i Spike Lees herlige «BlacKkKlansman ».

Effekten lar ikke vente på seg: Som ved et trylleslag åpner hele verden seg opp for vår helt. Pengene begynner å flomme. Hvite kolleger fatter plutselig interesse for ham (og vil ha ham til å rappe). Langston dyttes opp i systemet, og blir en såkalt Superselger.

Det er en berusende ferd. Så berusende at Cassius ikke rekker å reflektere over det som skjer med ham og de rundt ham. Han glemmer rent at de gamle kollegaene hans er i streik. Han registrerer ikke at Detroit ikke lenger vil være sammen med ham, nå som han er en «sellout». Han får med seg, men tenker ikke videre over, at han i sin nye jobb arbeider for et firma, WorryFree, som i praksis er engasjert i moderne slaveri.

«Sorry To Bother You» har en bråte virkelig inspirerte surrealistiske øyeblikk. Som for eksempel når telefonselgerens kontorpult krasjer inn i leilighetene til menneskene han ringer. Rett inn i livene deres, som den forstyrrelsen han er.

Helt fundamentalt sett handler Rileys film om angrep på arbeidslivets verdighet, representert ved den såkalte «delingsøkonomien ». Regissøren peker på konkrete ting som arbeidskontrakter og streikerett, og som aktivistkunst betraktet har «Sorry To Bother You» en polemisk kraft vi sjelden ser i amerikansk film nå om dagen.

Det er også en fortelling om klassereiser og kapitalisme, og USA som et samfunn av lukkede rom. Om dørene til disse mot formodning skulle åpne seg: Vil du like den du blir på den andre siden?

Det er primært etter at Cassius har fått et glimt inn i denne hemmelige verdenen at filmens i og for seg forfriskende surrealistiske grunntone tar seg en smule vann over hodet. Det er en vending vi ikke kan si så mye om, men vi kan avsløre at den involverer den verdensledende W.A.S.P.-en Armie Hammer som en slags Peter Thiel -type – og en science fiction-vri som debutanten Riley ikke er stringent nok til å hundre prosent gjøre seg til herre over.

Amerikanske kritikere har stått i kø for å utrope «Sorry To Bother You» til årets «Get Out ». Store ord, som Rileys film – en slags filmatisk versjon av en mikstape fra en backpacker-rapper – ikke helt evner å leve opp til. Det vil mange uansett kunne leve helt fint med.