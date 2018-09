Rekonstruerer Utøya på kino

FILM 2018-09-27

BERGEN (VG) Svenske Carl Javér har laget den tredje filmen om terrorangrepene som får kinopremiere i 2018. I et stort, nesten tomt rom i Målselv.

«Rekonstruksjon Utøya» har verdenspremiere under Bergen Internasjonale Filmfestival, BIFF. Den tar som navnet indikerer mål av seg å gjenskape grusomhetene på Utøya 22. Juli, men på en ganske annen måte enn man kanskje forventer seg.

Den svenske regissøren Carl Javér har samlet fire av de overlevende i en kjempestor hall på filmcamp i Målselv.

Sammen med tolv andre ungdommer gjenskaper de og bearbeider det de opplevde: Helt uten effekter og staffasje annet enn en hvit teip på gulvet som indikerer hver av de fires «scener» på Utøya gjenforteller de fire i detalj grusomhetene de opplevde.

De tolv andre ungdommene «spiller ut» scenene med de overlevende som fortellere - og til tider regissører.

– Når man plukker bort alt er det bildene i hodet vårt som får snakke, og det blir sterkere. For meg blir det ikke sterkere med ekte pistolskudd og pålagt lyd, mener regissør Javér som VG møter i Bergen under BIFF.

– Gjennom rekonstruksjon kan man forflytte seg dit uten å være der.

De tolv andre unge menneskene er folk som så vidt har begynt på skuespillerutdanning, men deres roller er ikke bare å spille, de skal også hjelpe til og forstå, og på den måten bearbeide hendelsene.

Javér sier prosjektet startet så langt tilbake som i 2014. Han fikk tillatelsene til å legge ut en henvendelse gjennom Støttegruppen etter 22. Juli på deres lukkede Facebook-sider om det var noen som var interessert.

– Men det var viktig for oss at de kom til oss og ikke omvendt. At det var frivillig, og at ofrene som ville være med tok det første steget. Det var viktig at de var klare mentalt. Vi har holdt på siden 2014, men det var viktig å aldri «rushe» dette. Det må føles riktig.

Den svenske regissørens mål er å gi et fordypet bilde av hva som skjedde, og prøve å få folk til å snakke om noe som nesten er umulig å snakke om. Selv håper han foreldre med barn helt ned i 11 års alderen går på kino og ser, og så diskuterer sammen.

– Dette er den tredje kinofilmen om 22. Juli i år, og Støttegruppen har uttalt at det er mye nå. Hva tenker du om det?

– Jeg har full forståelse for det. Dette er en dokumentarfilm som skiller seg veldig fra de to andre. Det er ingen fiksjon. Selv om Greengrass og Poppe legger seg nært virkeligheten, så er det fortsatt skuespillere og manus. Her forteller overleverne ufiltrert, ingen tolker eller skriver manus. Tilbakemeldingene vi har fått fra andre overlevende er at de sier at dette er den første filmen de kjenner seg igjen i. Mange har sagt til meg at opplevelsen ble veldig fysisk og sterk helt uten effekter. Fordi det er så tomt og rent.

Hvordan var reaksjonen fra de overlevende etter de var ferdig med rekonstruksjonen?

– Det var en følelse av befrielse. Det endte alltid i sterk glede og fellesskap. Paradoksalt nok. Grunnfølelsen i filmen er nemlig håp uansett hvor grusomt dette var: Dette er ungdom som lever. De er slett ikke knekt!