UTTRYKKER STØTTE: Chris Pratt som Star-Lord/Peter Quill og Dave Bautista som Drax er begge blant «Guardians of the Galaxy»-skuespillerne som støtter den sparkede regissøren. Foto: Chuck Zlotnick / The Walt Disney Company Nordic

«Guardians of the Galaxy»-stjerner støtter sparket regissør

Publisert: 31.07.18 04:25

Cris Pratt, Zoe Saldana og Vin Diesel er blant skuespillerne i «Guardians of the Galaxy»-franchisen som har underskrevet en støtteerklæring til regissør James Gunn etter at Disney ga ham sparken.

Det var tidligere i juli det ble klart at James Gunn ikke får lage den tredje filmen i «Guardians of the Galaxy»-serien. Filmselskapet Disney sparket ham etter at gamle Twitter-meldinger begynte å sirkulere på nettet.

Disse handlet om tabubelagte og følsomme temaer som pedofili og voldtekt. Vitsene til Gunn har vært i mediene tidligere – allerede i 2012 beklaget han dem, og sa at han angret .

Gunn la seg også langflat og beklaget denne gangen.

«Mine ti år gamle ord var totalt mislykkede forsøk på å provosere. Jeg har angret på dem i mange år - ikke bare fordi de var teite, lite morsomme, ufølsomme og absolutt ikke så provoserende som jeg håpet, men også fordi de ikke speiler den personen jeg er i dag eller har vært på en god stund», skrev han blant annet.

Nå har skuespillerne i filmen, deriblant Chris Pratt, Zoe Saldana og Vin Diesel, skrevet et åpent brev der de støtter Gunn.

«Selv om jeg ikke støtter James Gunns flere år gamle upassende spøker, er han en god mann. Jeg personlig ville likt å se ham få jobben som regissør for den tredje filmen. Vennligst les hele utalsensen som er undertegnet av hele casten», skriver Pratt på Instagram der han også har delt det åpne brevet.

Disney har så langt ikke kommentert brevet. 20. juli skrev Disney-sjef Alan Horn blant annet dette:

«De støtende holdningene og uttalelsene som ble funnet i Twitter-tidslinjen til James er ikke forenlige med vårt studios verdier, og vi har kuttet forbindelsen med ham.»

I det åpne brevet skriver skuespillerne blant annet at selv om de ikke forsvarer de gamle spøkene hans, men at de vil dele sitt inntrykk av regissøren etter å ha jobbet med ham i mange år, og at han er en god mann.

Også på Change.org.petition er det startet en underskriftskampanje for å få Gunn tilbake som regissør. I skrivende stundt har nær 350.000 skrevet under.