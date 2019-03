SOVNET INN: Skuespilleren Luke Perry sovnet inn mandag morgen etter et kraftig hjerneslag forrige onsdag. Foto: VALERIE MACON / AFP

Luke Perry er død

Den populære skuespilleren fra «Beverly Hills, 90210» ble bare 52 år.

Publisert: 04.03.19 19:03 Oppdatert: 04.03.19 19:33







Det er TMZ som melder om dødsfallet.

Ifølge nettstedet skal 52-åringen aldri ha kommet seg etter å ha fått et massivt hjerneslag i sitt eget hjem forrige onsdag.

Ifølge TMZ bekrefter representanter for Luke Perry at skuespilleren sovnet inn mandag morgen på sykehuset i Burbank, California.

Rundt seg hadde Perry barna Jack (21) og Sophie (18), forloveden Wendy Madison Bauer, eks-kona Minnie Sharp, moren Ann Bennett, stefaren Steve Bennett, broren Tom Perry, søsteren Amy Coder og andre venner og medlemmer av familien.

– Familien setter stor pris på den fantastiske støtten og alle bønnene som har blitt sendt til Luke fra hele verden og ber respektfullt om ro i denne tiden av stor sorg. Det vil ikke bli gitt flere detaljer akkurat nå, sier Perrys representant i en uttalelse.

Luke Perry er best kjent for sin rolle som Dylan i den ekstremt populære ungdomsserien «Beverly Hills, 90210» som herjet på tv-skjermer verden over på 90-tallet.

Seriens skuespillere talte også navn som Jason Priestley, Tori Spelling, Brian Austin Green, Shannon Doherty, Ian Ziering og Jennie Garth.

For de yngre er han best kjent via Netflix-serien «Riverdale».

Serien gjorde et heller labert comeback i 2008, men da uten Luke Perry, selv om han i intervjuer innrømmet at han for alltid ville bli knyttet til rollen som Dylan.

Perry valgte heller å satse på en karriere både som film- og teaterskuespiller. Han spiller også en rolle i den kommende Tarantino-filmen om Charles Manson-drapene i Los Angeles i 1969.

Det er bare noen få dager siden at nyheten om at Beverly Hills-gjengen - uten Luke Perry og Shannen Doherty som fikk sparken i 1996 - skal forsøke nok et comeback ble kjent.