STJERNE-REGISSØR: Penny Marshall klarte overgangen fra sitcom til å bli en stjerneregissør. I går døde hun, 75 år gammel. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Penny Marshall er død

FILM 2018-12-18T20:53:59Z

Skuespilleren og stjerneregissøren ble 75 år gammel.

Publisert: 18.12.18 21:53 Oppdatert: 18.12.18 22:11

Det melder flere amerikanske medier .

Marshall startet for alvor sin karriere på 1970-tallet og mottok tre Golden Globe-nominasjoner for sin rolle i sitcom’en «Laverne & Shirley», men det er som regissør hun nok vil bli best husket.

Hun debuterte som regissør i «Jumpin’ Jack Flash» i 1986 med Whoopi Goldberg i hovedrollen. To år senere kom gigantsuksessen «Big» med Tom Hanks . Her ble Marshall den første kvinnelige regissøren bak en film som innkasserte mer enn 100 millioner dollar.

Med «Big» ble Penny Marshall en av Hollywoods store regissører, og hennes neste film to år senere - «Oppvåkningen» («Awakenings») med Robin Williams og Robert DeNiro i hovedrollene - innkasserte tre Oscar-nominasjoner, deriblant for årets beste film.

I 1992 regisserte hun nok en film som skapte sterke følelser, «En klasse for seg» («A League Of Their Own»), også den med Tom Hanks i en bærende rolle. Den fiktive historien handlet om det første kvinnelige, profesjonelle baseball-laget i USA, og hadde også Geena Davis, Madonna og Rosie O’Donnell i viktige roller.

Marshall skapte også et avtrykk i filmhistorien med «The Preacher’s Wife» med Denzel Wasington og Whitney Houston i 1996.

Kondolansene etter Penny Marshalls død rullet tett i går kveld. En av skaperne bak The Simpsons, David Silverman, var en av de sørgende (se under annonsen ).