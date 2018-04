DEN GANG: Russel Crowe og kona Danielle Spencer på rød løper på filmfestivalen i Cannes i 2010. Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Russel Crowe er skilt – seks år etter bruddet

Publisert: 10.04.18 02:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-04-10T00:32:43Z

Hollywoodstjernen Russel Crowe og ekskona Danielle Spencer gikk fra hverandre i 2012. Men først mandag ble de skilt.

Den australske skuespilleren (54) kjent for Hollywood -filmer som «Et vakkert sinn», «Gladiatoren» og «Master and Commander» har lenge vært separert fra ekskona Danielle Spencer (48). Faktisk flyttet de fra hverandre i 2012, men i 2015 sa Crowe til The Sunday Times at han fremdeles var forelsket i eksen, og at de ikke formelt var skilt.

Natt til mandag norsk tid melder skuespilleren at det nå har skjedd:

«I går, 9. April 2018 klokken 12.30 australsk tid … ble jeg offisielt skilt. Takk til linjemannen. Takk til ballguttene», skrev han på Twitter.

Tidligere på dagen hadde Crowe kommentert tabloidmagasinet New Womans forside der de hevder at han er forelsket i en australsk radio-programleder.

– Jeg er ikke, og har aldri vært, i et forhold til denne unge kvinnen, skrev han da.

Nyheten om skilsmissen kommer bare to dager etter at Crowe på bursdagen sin hadde en «skilsmisse-auksjon» i Sydney der han auksjonerte bort ting han hadde samlet gjennom livet – blant annet rustningen fra «Gladiator». Arrangementet hadde navnet «The Art of Divorce».

Crowe og Spencer, som også er skuespiller, giftet seg i 2003, etter å ha vært kjærester i perioder siden 1989, da de begge spilte i den australske filmen «The Crossing». De har to sønner sammen: Charles (14) og Tennyson (11).

– For meg er det viktigste at barna mine ser at foreldrene deres fremdeles jobber sammen som foreldre og at vi fremdeles er venner. Det er mye kjærlighet der, så det er måten vi løser det på, sa han etter bruddet, ifølge E! News .

Denne artikkelen handler om Hollywood

Film