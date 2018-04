GUTTA BOYS: Michael Palin, Jeffrey Tambor, Rupert Friend, Steve Buscemi og Simon Russell Beale (fra venstre) i «The Death Of Stalin». Foto: Nicola Dove / Selmer Media

Filmanmeldelse «The Death Of Stalin»: Mørk «moro» med massemord

Publisert: 05.04.18 12:30

En komedie så svart at den til slutt ikke er en komedie lenger.

FARSE/SATIRE

«The Death Of Stalin»

England/Frankrike. 15 år. Regi: Armando Iannucci.

Med: Simon Russell Beale, Steve Buscemi, Jason Isaacs, Jeffrey Tambor, Andrea Riseborough.

Skotske Armando Iannucci har etablert seg som den kullsvarte satirens moderne mester. Så langt har han primært konsentrert seg om nyere politisk historie – filmen «In The Loop» (2009), TV-seriene «The Thick Of It» og «Veep » og, om vi går litt tilbake i tid, de skoledannende mediesatirene «The Day Today» (1995) og Steve Coogan s krøniker om TV-og radioklovnen Alan Partridge.

Nå har han kastet sitt desillusjonerte blikk mot Moskva i 1953, og dagene umiddelbart før og umiddelbart etter Josef Stalin s død. «The Death Of Stalin» er basert på reelle historiske hendelser. Resultatet er et hjertet-i-halsen komedieeksperiment, en unik blanding av slapstick-farse og politisk horrorfilm.

Da Stalin faller om og blir liggende i sitt eget piss 1. mars 1953 (han døde først noen dager senere), begynner hans nærmeste i Sentralkomiteen – innenriksministeren Lavrentij Berija (Russel Beale), Georgij Malenkov (Tambor) og Nikita Khrusjtsjov (Buscemi) med flere – å bekymre seg for hvem som skal erstatte den «uerstattelige» lederen.

Alle disse har vært støttespillere i Stalins massedrap på sitt eget folk, men nå ivrer de tilsynelatende for en snarlig «avstalinisering». Den i våre dager nokså glemte Berija synes lenge å være tyrannens naturlige etterfølger. Men hvem vet? Her kan alt skje.

For er det noe «The Death Of Stalin» innprenter oss, er det at politikere er nøyaktig like hjelpeløse som oss vanlige dødelige (bare mye farligere): De vet ingen ting. De kan planlegge og konspirere så mye de vil (endog «løpe og konspirere samtidig», som det heter i filmens morsomste oneliner). Til syvende og sist blir de fleste av dem ofre for tilfeldigheter de ikke kunne forutse.

Dette gjelder dobbelt opp i et terrorregime der alle går rundt og er redde for å få en kule i pannen hele dagen. Alle lever i en tilstand av permanent skrekk, alle rom er avlyttet av det hemmelige politiet. Iannuccis film er full av folk som dør og blir torturert – en mann blir henrettet her, en kvinne blir kastet i fengsel der, en annen mann ruller død ned en trapp i bakgrunnen i bildet der to politikere går i gangen og uaffisert snakker om nasjonens fremtid.

Russell Beale er meget god som ilderen Berija («jeg har dokumenter på dere alle sammen!»), og Jason Isaacs gir oss en befriende karikert marskalk Georgij Zjukov (denne filmens svar på «Blackadder»s Lord Flasheart). Jeffrey Tambor kommer ikke helt under huden på den forvirrede og jålete Malenkov, mens Steve Buscemi tufser seg til som en pyjamaskledd Khrusjtsjov.

Iannuccis har ikke bedt noen av dem å snakke russisk, eller engelsk med russisk aksent, og det er en del moro å hente i at «Zjuvok» høres ut som Liam Gallagher . Det har også den effekten at «The Death Of Stalin» løsriver seg fra sin tid, fra Stalin og fra Sovjetunionen. Dette kunne ha vært hvor som helst, når som helst – inkludert akkurat nå – synes Iannucci å postulere. (Filmen er blitt nektet vist i Russland ).

Eksteriørene i filmen – Den røde plass og så videre – er prangende og store. Interiørene, dialogscenene, er intime og klaustrofobiske. «The Death Of Stalin» fremstår i hovedsak som et kammerspill. Kanskje ville fjernsynsteateret vært det ideelle utløpet for Iannuccis ikke veldig filmatiske stil.

«The Death Of Stalin» er smart og veldig bitter. Den spiller et høyt spill, og skal ha kudos for det. Eneste problemet er at den bare unntaksvis fikk meg til å le.

