Foto: SIMON DAWSON / X06555

«The Rock» åpner opp om depresjon

Publisert: 03.04.18 20:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-04-03T18:38:08Z

Skuespiller Dwayne Johnson, også kjent som «The Rock», forteller åpent om kampen mot depresjon.

Det er i forbindelse med presseturneen for filmen «Rampage» Johnson (45) har snakket om sin kamp med depresjon med britiske Express .

– Kamp og smerte er helt reelt. Jeg var knust og deprimert, sier skuespilleren.

Han skal ha nådd et bunnpunkt da skader knuste drømmen om å spille amerikansk fotball profesjonelt. Han ble dumpet fra Canadian Football League under ett år etter at han hadde signert kontrakten. Like etter det gjorde kjæresten det slutt.

– Jeg kom til et punkt hvor jeg ikke ville gjøre noe eller gå noe sted. Jeg gråt konstant, sa The Rock.

Tidligere har 45-åringen delt historien om da han stoppet moren fra å begå selvmord. Det var på Instagram i februar at han la ut et bilde av rollefiguren sin i «Ballers» som står ved graven til broren som har begått selvmord.

Han forteller videre at moren ikke husker hendelsen i det hele tatt, og at det kanskje er best. Videre i teksten oppfordrer skuespilleren alle til å være oppmerksomme på mennesker som lider, til å snakke med dem, hjelpe dem og til å minne dem på at de ikke er alene.

Etter å ha snakket åpent om egen depresjon har Johnson fått svært mange tilbakemeldinger. Mandag takket han for det på Twitter :

«Fikk en tonn av tilbakemeldinger på dette. Takk skal dere ha. Vi går alle gjennom søla/noe drit, og depresjon diskriminerer ikke. Det tok meg lang tid å innse det, men nøkkelen er å ikke være redd for å åpne seg. Spesielt vi menn har en tendens til å holde det for oss selv. Du er ikke alene».

Denne artikkelen handler om Hollywood

Film

Dwayne Johnson