SPILLER DIANA: Jeanna de Waal under en spesialopptreden i New York 30. januar 2020.

Netflix-filmen om prinsesse Diana totalslaktes

«En riktig kongelig katastrofe så ille at du kommer til å hyperventilere», skriver The Guardians anmelder etter å ha sett Netflix-versjonen av Broadway-musikalen om prinsesse Diana.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

The Guardian belønner filmen med én fattig stjerne av fem mulige, det samme gjør Evening Standards anmelder:

«Å høre ordene «Jaaames Hewitttt» sunget i stilen til Meat Loaf fikk meg ærlig talt til å lure på om jeg var på syretripp», skriver anmelderen.

Musikken får det glatte lag. Den er for øvrig delvis skrevet av Bon Jovi-keyboardisten David Bryan, noe begge bemerker som en noe bisarr konstellasjon, men det er spesielt tekstene det går hardt ut over fra begge anmeldere.

«Jeg ville at bakken skulle sluke meg mens jeg så på. Hele greia føles som resultatet av noen som leser Tina Browns «The Diana Chronicles» liggende på en solseng, halvfull på Margaritas, mens hun lytter til Aerosmith. Forresten, nei, det får den jo til å virke ganske bra», skriver Jessie Thompson i Evening Standard.

FIKK MUSIKAL: Prinsesse Diana, her fra 1997, har fått sin egen musikalfilm, uten at det imponerer britiske anmeldere nevneverdig.

Både hun og anmelderkollega Peter Bradshaw drar hyppig frem teksteksempler for å understreke sine meninger. Bradshaw skriver at hans «eget personlige, nervøse sammenbrudd dukket opp da Dianas andre barn ble født og hun synger følgende ned i krybben»:

«Harry, my ginger-haired son / You’ll always be second to none!»

Da har Charles allerede feiret parets førstefødte med dette, påpeker Bradshaw:

«Darling, I’m holding our son / So let me say jolly well done!»

Eller hva med denne:

«The Russian plays on and on / Like an endless telethon / How I wish he were Elton John!»

«Diana: The Musical», altså. På Netflix nå.