FØRSTE RETTSDAG: Johnny Depp (t.h.) med en av sine støttespillere utenfor rettssalen i Virginia i en pause mandag.

Johnny Depp møtte Amber Heard i retten

Johnny Depp (58) og ekskona Amber Heard (35) var begge på plass i Fairfax County i Virginia mandag for å starte rettsoppgjøret om hvem som har ærekrenket hvem.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hollywood-stjernene, som var gift fra 2015–2017, har i snart fem år ligget i beinhard konflikt. Mandag startet rettssaken i Fairfax County Circuit Court.

Den første dagen var satt av til juryutvelgelse, men begge de to hovedpersonene var til stede allerde fra innledende runde. De holdt god avstand til hverandre.

Her ser vi Amber Heard spasere ut fra rettsbygningen etter første dag:

MOTPART: Amber Hears etter første dag i retten.

Washington Post skriver at rettssaken kan komme til å pågå i minst seks uker.

En rekke skuelystne hadde samlet seg utenfor rettsbygningen, noen med plakater med sympatierklæringer for den ene eller den andre.

Dommer Penney Azcarate har ifølge Variety gitt klart forbud mot å campe på rettsbyggets område over natten.

DEPP-STØTTE: Mange Johnny Depp-fans samlet seg utenfor rettssalen i Fairfax County mandag.

Depp var først ute, i 2018, med å gå rettens vei mot ekskona med et krav på 450 millioner kroner, fordi han påstår at hun snakket usant om mishandling i et langt innlegg i nettopp Washington Post. Heards anklager går ut på at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold.

Amber Heard: Hevder Depp truet med å drepe henne

HEARD-STØTTE: Mange viser også sin sympati overfor Amber Herad.

Heard svarte med motsøksmål på dobbelt så stort beløp, og nå er også Depps krav oppe i nær 900 millioner kroner.

Heard: – Har kjærlighet for Johnny

Søndag la Heard ut et langt skriftlig innlegg på Instagram, der hun varslet til sine 4,1 millioner følgere at hun kommer til å logge av sosiale medier i flere uker på grunn av rettssaken.

I innlegget forklarer hun at hun er saksøkt av Depp, samtidig som hun presiserer at hun aldri navnga ham i det omstridte avisinnlegget.

«Jeg har alltid bevart en kjærlighet for Johnny, og det gjør meg svært vondt at vi må brette ut detaljene fra vårt tidligere samliv for hele verden», skriver hun – og legger til at hun håper at de begge kan gå videre med livene sine når denne saken er ferdigbehandlet.

En rekke kjendiser skal være kalt inn som vitner, deriblant SpaceX- og Tesla-grunnlegger Elon Musk (50) og filmstjernen James Franco (43). Også Hollywood-stjernene Paul Bettany (50) og Ellen Barkin (67) skal være kalt inn.

I tillegg skal en rekke e-poster og annen skriftlig korrespondanse mellom partene og andre aktører angivelig legges frem i retten.

DOKUMENTER: Her fraktes esker på esker med dokumentasjon inn i rettssalen mandag.

Mishandlingsbeskyldningene var også bakgrunnen for Depps mislykkede søksmål mot Dan Wootton (39), sjefredaktør i britiske The Sun, samt moderbedriften News Group Newspaper.

Den britiske nyhetsgiganten stemplet i 2018 Depp som konebanker. Depp gikk til sak i England, tapte og anket. Ankesøknaden ble avvist to ganger, og Depp ble i stedet pålagt å betale over syv millioner kroner til avisen.

Dommer Justice Nicol mente det var troverdig da ekskona til Depp sa at hun fryktet for sitt liv.

Depp på sin side hevder at ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. I retten har han beskrevet seg selv som «et lett bytte».

Hollywood-stjernen, kjent fra filmer som «Charlie og Sjokoladefabrikken», Edward Saksehånd», «Pirates of the Caribbean» og «Hva er det med Gilbert grape», har mistet jobber og nærmest blitt svartelistet i filmbransjen.

Depp og Heard møttes og forelsket seg under innspillingen av «The Rum Diary» i 2011: