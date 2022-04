TV-AKTUELL: Diane Kruger på premieren til «Swimming With the Sharks» i Austin i Texas i mars.

Diane Kruger om fotografer: − Har vært nær ved å slå til noen

Filmstjernen Diane Kruger (45) er forbannet på fotografene som lusker etter henne og datteren hennes (3).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den tysk-amerikanske skuespilleren legger ikke skjul på frustrasjonen sin.

– Jeg hater det, for faen, og det gjør meg gal, sier hun til The Sunday Times om det å bli fotfulgt av innpåslitne paparazzifotografer hver gang hun er ute i offentligheten.

Og særlig ille er det når hun har med deg datteren sin, som hun har med skuespillersamboeren, den amerikanske «Walking Dead»-stjernen Norman Reedus (53).

– Det har hendt, når jeg er ute med barnet mitt – og de tar bilder av henne, at jeg har vært nær ved å slå til noen av dem, sier hun.

– Hvis jeg ser dem, og de ikke freidige nok til ikke å skygge banen, da er jeg hundre prosent den gærne damen som roper på andre siden av gaten.

STJERNEPAR: Norman Reedus og Diane Kruger på Golden Globe Awards i 2018.

Noen bryllupsdato har hun og kjæresten ikke satt. Han fridde i fjor, men Krueger sier i avisintervjuet at de ikke engang «har begynt å tenke på noe giftermål».

– Vi tar en dag om gangen. Er det noe jeg har lært av tidligere forhold, så er det ikke å ta noen ting for gitt.

Filmstjernen var tidligere gift med den franske skuespilleren og regissøren Guillaume Canet (49). De ble skilt i 2006 og har ingen barn sammen.

Kruger er for tiden aktuell i den nye TV-serien «Swimming With the Sharks», på strømmetjenesten Roku.

Hun er for øvrig ikke den eneste stjernen som har uttrykt høylytt misnøye over paparazzi-pressen. Blake Lively (34) ble rasende i fjor.

