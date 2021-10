PRODUSENT OG SKUESPILLER: Alec Baldwin spiller inn westernfilmen «Rust».

Alec Baldwin skjøt med rekvisittvåpen på settet – filmfotograf drept

LOS ANGELES (VG) Filmfotograf Halyna Hutchins (42) døde av skadene, og regissør Joel Souza (48) ble skadet etter det en produsentkilde beskriver som et uhell på settet i New Mexico.

Deadline.com siterer sheriffen i Santa Fe County, som bekrefter at en 42 år gammel kvinne har mistet livet under innspillingen av westernfilmen «Rust» på Bonanza Creek Ranch.

Sheriffen bekrefter at det var Alec Baldwin (63), hovedrolleinnehaver og medprodusent, som avfyrte to skudd med en rekvisittpistol.

Det ene skuddet traff fotografen Halyna Hutchins, som døde av skadene. Regissør Joel Souza (48) ble truffet av det andre skuddet, og tilstanden ble natt til mandag norsk tid opplyst å være kritisk, ifølge Hollywood Reporter.

Mandag morgen melder Reuters at regissøren er skrevet ut av sykehus. De siterer Twitter-kontoen til skuespiller Frances Fisher.

– Uhell

En talsperson for filmen sier til ABC News at ulykken skjedde som følge av et uhell med løsskudd, og at rekvisitt-våpenet som brukes i innspillingen, skal ha blitt avfyrt ved en feiltagelse.

– Innspillingen er blitt stoppet på ubestemt tid. Sikkerheten til staben og casten er vår største prioritet, sier produsentkilden.

Deadline siterer også en produsentkilde med samme uttalelse. De får i tillegg opplyst at Hutchins ble truffet i magen, mens skuddet traff Souza i skulderen.

Hendelsen skjedde torsdag rundt klokken 13.50 amerikansk tid, og nødetater ble kontaktet, skriver ABC News.

Hutchins ble fløyet med helikopter til universitetssykehuset i New Mexico, men livet sto ikke til å redde. Souza fikk behandling for skadene ved et annet sykehus i New Mexico.

Etterforskning pågår, og ingen er så langt siktet i saken, skriver Deadline.

Politiet avhører vitner og undersøker hvordan våpenet kunne avfyres, og hva slags prosjektiler som eventuelt ble brukt.

Polititalsmann Juan Ríos opplyser at politiet forsøker å finne ut om hendelsen var en ulykke, som filmkilden opplyser til amerikanske medier.

Lokalavisen Santa Fe Mexican skriver at Baldwin er blitt avhørt på sheriffkontoret. Han ble satt fri kort tid etterpå og er ikke siktet, ifølge en talsperson ved sheriffkontoret.

Baldwin, kjent fra en lang rekke Hollywood-filmer, la tidligere på dagen ut dette bildet på Instagram, men det er senere blitt fjernet:

SPILLER INN WESTERN: Alec Baldwin postet et bilde av seg selv på Instagram tidligere torsdag.

Lokalkanalen KOB 4 var tidlig ute med å melde om dramaet, som først gikk ut på at to personer var skadet under innspillingen.

Til vanlig er det rekvisittansvarlig som har ansvaret for våpen og våpensikkerhet på filmsett av en slik størrelse som «Rust», skriver Deadline.

I dagene før hendelsen postet Hutchins flere innlegg fra settet på sin Instagram-profil:

Filmsettet hvor ulykken skjedde er blitt brukt i flere innspillinger av westernfilmer, blant annet «3:10 to Yuma» og «Cowboys and Aliens», skriver ABC.

I «Rust» spiller Baldwin rollen som Harland Rust, en lovløs som hjelper sitt 13 år gamle barnebarn med å rømme fra et fengsel i Kansas. Gutten er dømt til døden for å ha drept noen ved et uhell.

– Helt knust

– Hele filmcrewet har vært helt knust etter dagens tragedie, og vi sender våre dypeste kondolanser til Halynas familie og kjære, skriver filmens produksjonsselskap Rust Movie Productions LLC i en uttalelse.

President John Lindley i filmfotografenes fagforening er i sorg etter den dramatiske nyheten.

– Vi har mottatt de forferdelige nyhetene i kveld om at en av våre medlemmer, Halnya Hutchins, har mistet livet etter skader hun fikk på settet. Detaljene er uklare, men vi jobber med å finne ut mer, og vi støtter at det blir en full etterforskning av hendelsen. Dette er et forferdelig tap, og vi sørger over tapet av et medlem av vår fagforeningsfamilie.

RYKKET UT: Politipatruljer fra Santa Fe Sheriff’s Office rykket ut til ulykken på filmsettet ved Bonanza Creek Ranch, et filmsett brukt til flere westerninnspillinger.

– Et utrolig talent

Hutchins har fotografert flere filmer, blant annet «Archenemy» fra 2020 og «The Mad Hatter» fra tidligere i år. Hun er også oppført med flere filmer som er under preproduksjon, ifølge filmdatabasen imdb.com.

Mange regissører, skuespillere og folk i filmindustrien har reagert på den tragiske hendelsen i sosiale medier.

– Hun var et helt utrolig talent og en fantastisk person. Hun hadde et utrolig blikk og visuell stil. Hun var den typen filmfotograf man ønsket at skulle lykkes, fordi man ville se hva hun kunne finne på neste gang, skriver skuespiller Joe Manganiello på sin Instagram-profil.

KJENT FILMSETT: Filmsettet hvor ulykken skjedde har blitt brukt i flere innspillinger av westernfilmer.

Det er ikke første gang en tragedie som dette skjer på settet. I 1993 ble Bruces Lees 28 år gamle sønn Brandon Bruce Lee drept etter å ha blitt truffet av det som skulle vært et løsskudd under filmingen av en dødsscene. Under obduksjonen ble det funnet en ekte kule i ryggen hans.

Lees familie uttrykker nå sin medfølelse med de pårørende til Hutchins.

«Våre tanker går til familiene til Halyna Hutchins og Joel Souza – og alle andre involvert i hendelsen på «Rust». Ingen skulle noensinne bli drept av en pisitol på et filmsett. Punktum», står det på minnekontoen til Brandon Bruce Lee, som driftes av hans søster.

En annen tragedie skjedde i 1984, da skuespiller og modell Jon-Erik Hexum skjøt seg i hodet med et løsskudd mens han lekte russisk rulett med et .44 magnum-våpen under filmingen av en TV-serie. Han ble 26 år.