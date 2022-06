ADVARER: Johnny Depp, her på vei ut av rettssalen i Fairfax, Virginia etter prosedyrene i rettssaken mot Amber Heard, opplever nå at flere falske kontoer på sosiale medier er opprettet i hans navn.

Depp ut mot falske kontoer

Johnny Depp (59) advarer nå mot falske kontoer på sosiale medier som gir seg ut for å være ham.

«Jeg har blitt oppmerksom på at det finnes falske kontoer som utgir seg for å være meg eller personer som jobber med meg. Jeg har ingen andre private eller sidekontoer på noen plattformer», skriver Depp på Instagram-story’en sin og ramser opp sine offisielle - og eneste, ifølge ham selv - kontoer på Instagram, TikTok, Facebook og Discord.

De falske kontoene ses i sammenheng med den opprivende rettssaken som har versert de siste ukene mellom Depp og hans eks-kone Amber Heard.

Rettssaken har ført til at oppmerksomheten rundt Johnny Depps navn har blomstret opp, ikke minst fordi han vant rettssaken og ble tilkjent 15 millioner dollar i erstatning for ærekrenkelser.

Det var også Depp som hadde gått til søksmål mot eks-kona for en kronikk hun skrev i Washington Post i 2018. Heard nevnte aldri Depps navn i kronikken, men skrev at hun hadde vært utsatt for partnervold to år tidligere.

I 2016 hadde Amber Heard anmeldt Johnny Depp for mishandling.

I det ferske Instagram-innlegget kommer også Johnny Depp med en mer personlig advarsel til sine fans:

«Jeg ber dere om å forbli varsomme ettersom det virker som om disse falske kontoene kan være ubarmhjertige. Mitt team jobber nå for å bekjempe problemet. Takk for all støtte hele veien og for å gjøre meg oppmerksom på dette!», skriver Depp.