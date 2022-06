ENIGE IGJEN: En gang var de et lykkelig stjerne-ektepar, Denise Richards og Charlie Sheen, men i dag er de ikke enige i alt. Men datteren Samis ønske om å legge ut bilder på OnlyFans har nå fått begges støtte, etter at faren i utgangspunktet var dypt skeptisk.

Charlie Sheen snur om datterens OnlyFans-valg

Først var foreldrene Charlie Sheen (56) og ekskona Denise Richards (51) rykende uenige om eldstedatterens valg om å poste innlegg på OnlyFans. Nå har far endret mening.

Det er i et helgeintervju med US Weekly at Sheen har kommet på andre tanker, etter at han først var sterkt imot at hans 18 år gamle datter, Sami, ønsket å lage sin egen profil på abonnementstjenesten OnlyFans.

Tjenesten assosieres ofte med seksuelt innhold.

– Denise har kastet lys over flere sentrale poenger som jeg, i min hast, overså, sier Charlie Sheen til US Weekly i en uttalelse via sin publisist, Jeff Ballard.

– Nå, mer enn noen gang, er det avgjørende at Sami har en samlet foreldrefront som hun kan stole på når hun legger ut på dette nye eventyret. Fra nå av vil hun ha rikelig av dette, sier Sheen i uttalelsen.

Charlie Sheen, som selv kan se tilbake på noen ville sprell tidligere i livet, var langt fra overbegeistret over datterens OnlyFans-valg.

– Den avgjørelsen ble ikke tatt under mitt tak. Jeg fordømmer ikke dette, men ettersom jeg ikke er i stand til å hindre det, har jeg oppfordret henne til å gjøre det med stil, kreativt og at ikke integriteten hennes ofres, sa Charlie Sheen.

Nå har han altså snudd, etter påtrykk fra datterens mor.

Denise Richards har hele veien støttet datteren helhjertet.

Samtidig har de første nett-trollene dukket opp på Instgram-kontoen til Sami Sheen, som følges av nær 98.000.

«Er du virkelig sikker på at du har kroppen for of (OnlyFans, red.anm.) lol», var en av kommentarene, ifølge Fox News.

Svaret fra 18-åringen kom kjapt, med et bilde der hun holder flere pizza-stykker.

– Ja, fordi det finnes ingen «kropp» du trenger å ha for å være på of. Det eneste som teller er å være sikker på at du er komfortabel med hva du poster & huske at alle kropper er vakre.