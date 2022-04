NYTT STORPROSJEKT: regissør Benjamin Ree er i gang med sin neste dokumentarfilm. Her er han sammen med produsent Ingvil Giske (t.h.) og kunstner Barbora Kysilkova på scenen etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen «Beste norske kinofilm» under Amandapris-utdelingen i Haugesund

«Kunstneren og tyven»-regissør med nytt filmprosjekt: − En fantastisk historie

Den prisbelønte regissøren Benjamin Ree (32) skal lage film av livet til den avdøde «World of Warcraft»-spilleren Mats Steen. Mats satt i rullestol, men levde et fritt liv gjennom dataspillet.

Det melder filmbransjebladet Variety.

Dokumentaren «Ibelin» er oppkalt etter «World of Warcraft»-avataren til Mats Steen (1989–2014), som døde 25 år gammel av Duchennes muskeldystrofi (DMD) – en sjelden genetisk lidelse som forårsaker muskelsvinn hos gutter.

Etter sønnens død, oppdaget Mats' foreldre at han de siste ti årene av sitt liv hadde hatt et innholdsrikt liv online og hadde fått venner over hele Europa. Da Mats døde, tente disse vennene lys for ham.

– Det er en helt fantastisk historie, sier regissør Benjamin Ree på telefon til VG.

Filmen, som blir kinoklar neste år, blir produsert av Medieoperatørene i samproduksjon med VGTV. Den er støttet av Norsk filminstitutt og Fritt Ord.

SKJULT VENNSKAP: Foreldrene bekymret seg for det de trodde var sønnens flukt i dataspill. Etter dødsfallet til Mats Steen oppdaget foreldrene at hans livsutfoldelse online ga ham et rikt liv.

Internasjonal suksess

Ree, som til vanlig er ansatt i VGTV, vant internasjonal anerkjennelse med den «Kunstneren og Tyven».

Dokumentarfilmen skildrer det uvanlige vennskapet mellom den Oslo-baserte tsjekkiske kunstneren Barbora Kysilkova og Karl-Bertil Nordland etter sistnevnte har vært med på å stjele to av hennes malerier fra et galleri på Frogner i Oslo.

«Kunstneren og tyven» vant pris for kreativ historiefortelling under den prestisjefylte Sundance-festivalen, og fikk også tre Amanda-priser og Filmkritikerprisen.

PRODUKTIV: Regissør Benjamin Ree under arbeidet med «Kunstneren og tyven».

Ideen til sin nye film «Ibelin» fikk Ree etter å ha lest en NRK-artikkel om Mats sitt liv.

– NRK skrev en av de beste artiklene jeg har lest noen gang om mats. Først tenkte jeg at historien ikke er så visuell. Så tok jeg kontakt med familien hans og skjønte at de hadde filmet 50 timer fra hele livet til Mats, forteller regissøren.

– Familien hadde tatt vare på mye og det som skjedde i spillet var loggført. «World of Warcraft»-spillerne rollespiller med tekst og skriver dagbøker i spillet. Det gjør det mulig for meg å gjenskape faktiske hendelser i animasjon.

– Gjenskaper et avatarliv

Filmskaperen har jobbet med prosjektet i to år allerede og har reist rundt i Europa og møtt mange av vennene til gutten han lager film om.

– Det som gjør «Ibelin» ekstraordinær er at vi kan gjenskape et faktisk levd avatarliv. Etter det jeg vet, har det ikke blitt gjort før på denne måten i en dokumentarfilm. Vi kan gjenskape hva som skjedde på ekte i spillverden.

BLIR FILM: I boken «Om natten lyser stjernene» forteller Robert Steen om sønnen Mats. Etter sønnens død fant foreldrene ut at Mats levde et godt og fritt liv i spillet «World of Warcraft». Der kunne gutten– som var avhengig av å bruke motorisert rullestol – løpe, tulle, flørte, trøste og samtale med venner fra hele Europa.

Byrådspolitiker Robert Steen i Oslo, har i samarbeid med frilansjournalist Hallgeir Opedal skrevet boken «Om natten lyser stjernene. Historien om vår sønn Mats» om sønnen. Boken fikk terningkast 5 i VG.

Tittelen spiller på navnet til «World of Warcraft»-gruppen Starlight, som Mats spilte i.

De to siste brikkene som falt på plass var at Mats skrev en blogg før han døde om hele livet sitt. Dermed har Benjamin Ree også hans perspektiv.

– I tillegg filmet VGTV begravelsen hans i 2014. Til og med slutten er dokumentert.

– Hvem er vennene han fant i spillverden?

– Det er en ganske variert gruppe. Kjønnsbalansen er jevn, de fleste er mellom 20 til 50 år.

– Bryter nye grenser

«Ibelin» vil skille seg fra NRK-artikkelen på et sentralt punkt, opplyser regissøren:

– Artikkelen handler om hva gamingverdenen gjorde for Mats, mens mitt fokus er hva han gjorde for den. Hva han betydde for gamingvennene sine.

Mer kan han ikke røpe, men Ree sier han gleder seg til å jobbe med prosjektet på fulltid.

– Etter «Kunstneren og Tyven ønsket jeg å gjøre noe helt annet. Dette er virkelig noe helt annet. En stor del av filmen vil være animert for å ta publikum med på reisen som var Mats liv.

VERDENSKJENT: Benjamin Ree fotografert i New York i 2016 da han var på Tribeca-festivalen med filmen «Magnus» om sjakkspiller Magnus Carlsen.

VGTV-redaktør Rolf Sønstelie er full av lovord om prosjektet:

– Med denne filmen kommer Benjamin og VGTV til å bryte nye grenser. Det blir en helt annen visuell historiefortelling enn man har sett før i dokumentarer, sier Sønsterlie.

– Historien er emosjonelt utrolig sterk og tankevekkende. Og en stor del av den vil bli fortalt i det animerte universet som Mats levde mye av sitt liv i. Vi mener filmen har et enda større potensial internasjonalt enn kunstneren og Tyven, og det sier litt.

Kjente Mats i lekegrinden

Både Mats Steen og Benjamin Ree er født i 1989 med bare syv dagers mellomrom. Da han så gjennom familiens Steens videomateriale, synes Ree det var noe kjent med en gutt i en lekegrind. Plutselig gikk det opp for regissøren at det faktisk var ham selv, lekende med Mats da de begge var ettåringer.

– Jeg visste at foreldrene våre hadde truffet hverandre og jeg kjenner onkelen hans godt, men det var veldig rart å oppleve, innrømmer Ree, som ikke har hatt kontakt med Mats siden og var så ung at han ikke husker å ha møtt ham.

«Kunstneren og tyven» var en av åpningsfilmene under Sundance-festivalen i 2020 og utvalgt blant mer enn 15 000 filmer. Nå håper Ree på samme mulighet for «Ibelin».

– Filmen er et stort humanistisk prosjekt. Jeg gleder meg til å løfte frem hvilken venn Mats var.

TIL ORIENTERING: Regissør Benjamin Ree er til vanlig fast ansatt i VGTV, som er medprodusent i «Ibelin».