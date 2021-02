I HARDT VÆR: Gerard Depardieu, her avbildet i Frankrike i 2015. Foto: AFP

AFP: Gerard Depardieu siktet for voldtekt

Den franske filmstjernen (72) ble siktet før jul.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser kilder i rettsvesenet til nyhetsbyrået AFP.

Siktelsen, som ble forelagt Depardieu 16. desember, kom etter at en fransk dommer i oktober i fjor gjenåpnet etterforskningen av filmstjernen, som anklages for voldtekt av en kvinne.

Saken ble først henlagt i 2019 på grunn av manglende bevis, men kvinnen har siden gått til sivilt søksmål.

Ifølge kvinnen, som er en forfatter og skuespiller i 20-årene, overfalt og voldtok Depardieu henne to ganger i august 2018. Dette skal ha skjedd hjemme hos ham, der kvinnen var for å prøvespille for en filmrolle.

Da anklagene ble kjent sa 70-åringens advokat, Hervé Temime, at Depardieu var sjokkert over beskyldningene, og at de går imot alt hva han står for og respekterer.

– Jeg har hatt et langt møte med Gérard Depardieu og jeg er overbevist om at han er uskyldig, sa forsvareren til fransk radio den gang.

Depardieu er en av Frankrikes mest anerkjente skuespillere, kjent for filmer som «Life of Pi», «Cyrano de Bergerac» og «Jean de Florette». Han har hatt roller i omtrent 180 filmer siden begynnelsen av skuespillerkarrieren i 1967.

Utenfor Frankrike fikk han sitt gjennombrudd med filmen «Green Card» i 1990. Senere har han vært å se i blant annet «Astérix og Obelix»-filmene. Depardieu har høstet en rekke priser.

Kontroversiell

De siste årene har han imidlertid ofte skapt overskrifter i tvilsom sammenheng, som i forbindelse med fyllekjøring eller da han tisset inne på et fly.

I 2013 sa den 64 år gamle skuespilleren fra seg sitt franske statsborgerskap i protest mot toppskatten som Frankrikes sosialistregjering ønsket å innføre for de aller rikeste. I stedet ble han russisk statsborger.