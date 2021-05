OGSÅ KJELTRINGER HAR EN GANG VÆRT UNGE: Emma Stone i «Cruella». Foto: Laurie Sparham / Disney Enterprises Inc.

Filmanmeldelse «Cruella»: Slem, men rettferdig

Burde blitt supergøy. Nøyer seg med å være ganske gøy.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMAKOMEDIE

«Cruella»

Premiere på Disney+ 28. mai

USA. 9 år. Regi: Craig Gillespie

Med: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Mark Strong

Hvordan ble den unge, fattige, foreldreløse og forsiktige Estella til den søkkrike, selvnytende og bikkje-flående Cruella de Vil, slik vi kjenner henne fra Dodie Smiths barnebok «Hundre og en dalmatinere» (1956) og animasjons- og «live action»-filmene fra henholdsvis 1961 og 1996?

Det vil Disney, som ofte tar ansvar for å oppklare slike mysterier, gjerne forklare deg i opprinnelseshistorien «Cruella». Hvori Emma Stone ikler seg de stilige kjolene og den klassiske parykken – hvit på den ene siden, svart på den andre – og gir ansikt til kjeltringen som ung kvinne.

ESTELLA, FØR HUN BLE CRUELLA: Emma Stone i «Cruella». Foto: Laurie Sparham / Disney Enterprises Inc.

Den purunge Estella mister moren sin under mistenkelige omstendigheter, og gjennomlever en Dickens-aktig oppvekst i et London der gatene fremdeles er pittoresk skitne og rakkerunger i sixpence letter lommene til turister. To av dem er Jasper (Fry) og Horace (Hauser), som blir Estrallas medsammensvorne og eneste venner i verden.

De tre livnærer seg av kriminalitet og hyss, men Estrella bærer på en drøm: Hun vil bli motedesigner. Allerede som barn har hun Converse på beina og jakkeslagene fulle av buttons – kort sagt en punker 10 år for tiden.

SMÅKRIMINELLE: Paul Walter Hauser, Emma Stone og Joel Cry (fra venstre) i «Cruella». Foto: Laurie Sparham / Disney Enterprises Inc.

Hun har radikale stilideer, perfekte for sin tid. Vi befinner oss i den andre halvdelen av 1970-tallet, og Londons gater er fulle av androgyne Bowie-etterapere og sinte unge mennesker med fantasifulle frisyrer og istykkerrevne T-skjorter.

Hun får en sjanse i form av en jobb i imperiet til den feterte design-superstjernen The Baroness (Thompson), Londons mest feirede og fryktede i sitt slag. Estella begynner på gulvet, får vi vel si – hun vasker toalettene. Men hun har talent og originalitet nok til at hun snart blir lagt merke til i den industrielle skredderstuen der The Baroness’ kreasjoner tar form.

Starten på et hjertevarmende mentor/protesjéforhold? Nei, så enkelt skal det ikke bli. For det første er The Baroness’ et forferdelig menneske, som livnærer seg av å ta æren for andres ideer. For andre skal det vise seg at Estella og The Baroness’ har møtt hverandre før. Det er når hun forstår det, at Estella blir Cruella, og hevntørsten tar bolig i heltinnen vår.

SLEM DIVA: Emma Thompson i «Cruella». Foto: Laurie Sparham / Disney Enterprises Inc.

Å legge «Cruella» til punk-epoken er ingen dum idé. Det innebærer blant annet at Estella/Cruella kan rappe uttrykket til æraens mest toneangivende britiske moteskaper, Vivienne Westwood. Hvilket betyr en håndfull kreasjoner som virkelig er til å dåne av, og som Estella får anledning til å modellere selv. Hun bestemmer seg nemlig for å dukke opp og stjele showet hver gang The Baroness’ viser seg i offentlige sammenhenger.

Søppelkjolen, for eksempel, den med det ekstreme etterslepet, som bokstavelig talt blir deponert på utsiden av den fasjonable festen der The Baroness holder hoff. For ikke å snakke om kreasjonen vi tror er laget av gullkuler, men som viser seg å bestå av sommerfugllarver. Stil-interessert jente eller gutt, 9–15 år, kommer til å gispe av henrykkelse, og Oscar-statuetten for beste kostymedesign burde allerede være i boks.

MEN PUNKEN VA’KKE DØD: Paul Walter Houser, Emma Stone og Joel Fry (fra venstre) i «Cruella». Foto: Disney Enterprises Inc.

Thompson har det gøy i rollen som The Baroness, diva i verdens mest bitchy bransje, omgitt av en tjenerstab som er livredd henne. På dette feltet må imidlertid «Cruella» måle krefter med Meryl Streeps definitive motebransje-tyrann i «The Devil Wears Prada» (2006) – og det er en kamp ingen, ikke engang Emma Thompson, kan vinne. (Skal sies at hun er en kløpper til å helle opp champagne dog.)

Generelt synes det klart at manuset kunne trengt et par runder med spissing og pussing, at tvistene føles noe traurige og at replikkene burde vært noen hakk mer dryppende og drepende.

«NO FUTURE»: Emma Stone vekker pressefotografenes interesse i «Cruella». Foto: Laurie Sparham / Disney Enterprises Inc.

Stone da? Vel, hun ser strålende ut, selvsagt, og har ingen større problemer med den britiske aksenten (det samme kan ikke sies om Hauser). Men det er vrient å besjele en karakter som må være tre vilt forskjellige ting på én gang: Tragisk skikkelse, opprørsk rebellheltinne og sosiopatisk mesterhjerne.

Filmen evner ikke helt å sannsynliggjøre schizofrenien i Estella/Cruella, og Stone kunne fint sluppet seg enda mer løs. Jeg mener, om det først skal være camp, kan det like godt være c-a-m-p. Lydsporets bruk av popmusikk blir insisterende, og filmen – som er lang – mister energi etter hvert.

Men vi er ikke for godt vant i disse dager. Så to timer og 15 minutter med fargerik og uforpliktende underholdning, med sjarmerende skuespillere i spissen, satt til en storby de fleste av oss verker etter å besøke igjen? Jo, takk – det klarer vi.